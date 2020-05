Hevertz sjóðheitur er Leverkusen rúllaði yfir Bremen

Edmond Tapsoba has now played 10 games for Bayer Leverkusen:



W vs. Dortmund

W vs. Union Berlin

W vs. Porto

W vs. Augsburg

W vs. Porto

D vs. RB Leipzig

W vs. Union Berlin

W vs. Eintracht

W vs. Rangers

W vs. Werder



What a signing. pic.twitter.com/MCZpICmcv6