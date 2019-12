Vidal vandræði í herbúðum Barca fyrir El Clasico í kvöld

Barcelona tekur á móti Real Madrid í El Clasico í kvöld en liðin eru jöfn að stigum á toppnum og leikurinn því gríðarlega mikilvægur.



Það eru margir góðir leikmenn í báðum liðum og því þurfa sumir að sætta sig við það að komast ekki í liðið í kvöld.



Einn leikmaður Barcelona var hins vegar ekki tilbúinn að sætta sig við það hlutskipti ef marka má fréttir úr herbúðum Börsunga.





Arturo Vidal stormed out of Barcelona training on Tuesday after learning he would not start against Real Madrid, sources have told ESPN.



Several players tried to comfort Vidal, but he could not be calmed down. pic.twitter.com/088khmqwMM