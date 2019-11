Morata á skotskónum í mikilvægum sigri Atletico

Atletico Madrid er komið upp í 3. sæti spænsku úrvalsdeildarinnar eftir mikilvægan 3-1 sigur á Espanyol á heimavelli í dag.



Gestirnir frá Katalóníu komust yfir á 38. mínútu með marki Sergi Darder en Angel Correa jafnaði metin fyrir leikhlé.



Alvaro Morata skoraði á 58. mínútu og kom Atletico yfir en þriðja mark Atletico gerði Koke í uppbótartíma. Lokatölur 3-1.





96’ [ 3-1 ] FT at the Wanda @Metropolitano!



