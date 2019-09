Lukaku varð fyrir rasisma er hann skoraði úr vítaspyrnu í sigri Inter

Inter er með sex stig eftir fyrstu tvo leikina í ítölsku úrvalsdeildinni en þeir unnu 2-1 sigur á Cagliari á útivelli í kvöld.



Lautaro Martinez kom Inter yfir á 27. mínútu en á fimmtu mínútu síðari hálfleiks var það Joao Pedro sem jafnaði metin.



Á 72. mínútu fengu leikmenn Inter svo vítaspyrnu. Romelu Lukaku bjó sig undir að taka vítaspyrnuna en stuðningsmenn Cagliari urðu sér þá til skammar og sendu frá sér apahljóð.





Cagliari fans once again disgracing themselves.



This time they’re monkey chanting Romelu Lukaku.



Nothing will happen to punish them.



Utterly disgusting. pic.twitter.com/yxCdZ2xrrJ