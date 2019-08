Finnst skemmtilegast að elda og ferðast

Miss Universe Iceland 2019 fer fram í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ 31. ágúst og verður keppnin í beinni útsendingu hér á Vísi. Alþjóðleg dómnefnd velur þar fulltrúa Íslands sem tekur síðan þátt í Miss Universe en ekki hefur verið staðfest hvar eða hvenær sú keppni fer fram.



Ingibjörg Gróa Gunnarsdóttir er einn keppenda Miss Universe Iceland. Ingibjörg vinnur við umönnun á sambýli en hún ætlar að læra viðskiptastjórnun. Hún elskar að elda, ferðast og hreyfa sig. Lífið tók Ingibjörgu á tal:



Morgunmatur?

Banana froosh eða linsoðið egg



Helsta freisting?

Vesturbæjarís!



Hvað ertu að hlusta á ?

James Bay, Ed Sheeran eða Lewis Capaldi, Það er bara eitthvað við breska karlmenn með gítar að syngja..



Hvað sástu síðast í bíó?

Aladdin með stelpunum í Miss Universe Iceland



Hvaða bók er á náttborðinu?

Þær eru fjórar sem ég gríp alltaf reglulega í: Lífsgleðin njóttu eftir Dale Carnigy, Unfuck yourself eftir Gary John Bishop og The subtle art of not giving a fuck eftir Mark Manson.



Hver er þín fyrirmynd?

Lilja systir hennar mömmu.



Hvað ætlarðu að gera í sumarfríinu?

Ég ætla í viku til Akureyrar með fjölskyldunni annars er ég að vinna en ætla reyna njóta inn á milli vakta



Uppáhaldsmatur?

Úff! Ég er svo mikill matargæðingur að það er erfitt að velja eitt, En þessa stundina er ég með æði fyrir kjúklingabringum grillaðar í Caj P grillolíu, sætkartöflumús og gott salat on the side. Algjört lykilatriði í salatinu er fetaostur, döðlur og ristaðar furuhnetur





aðsend

Uppáhaldsdrykkur?

Kristall með Mexican Lime bragði ( helst í dós)



Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Lady Gaga



Hvað hræðistu mest?

Að missa ástvin



Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í ?

Ég hef eflaust verið um 13 ára þegar ég var að koma úr sturtu, var kominn í náttföt að neðan en ber að ofan þegar systir mín dinglar bjöllunni. Ég ákvað nú að skemmta henni smá og stekk fram á stigapallinn (enn ber á ofan) og á sama tíma og ég kem hoppandi fram á stigagang ákvað ég að hrista á mér axlirnar sem eitthvað svaka dansspor. Hins vegar var hún ekki ein á ferð og var vinur hennar með. Hann hlær enn að svipnum á mér þegar ég sá að hann var með.



Hverju ertu stoltust af?

Hvað Elíana systurdóttir mín lítur upp til mín í einu og öllu.

Hefurðu einhvern leyndan hæfileika?

Ekki sem ég man eftir í fljótu bragði

Hundar eða kettir?

Hundar!

Hvaða er það leiðinlegasta sem þú gerir?

Að vera föst í umferð

En það skemmtilegasta?

Að ferðast, bæði innanlands og utanlands

Hverju vonastu til að Miss Universe skili þér?

Góðri reynslu og betra sjálfstrausti bæði í framkomu og samskiptum.

Hvar sérðu þig eftir 5 ár?

Vonandi heilbrigð og hamingjusöm að stofna fjölskyldu.