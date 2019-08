Miley Cyrus og Liam Hemsworth hafa skilið við hvort annað eftir minna en árs langt hjónaband.



Talsmaður söngkonunnar sagði á laugardag að parið hafi ákveðið að best væri fyrir þau að taka sér „pásu“ á meðan þau einbeita sér að sjálfum sér og ferlunum.



Miley Cyrus er þekktust fyrir tónlist sína en hún hefur einnig leikið í bæði myndum og þáttum. Liam Hemsworth er leikari en parið kynntist við tökur á myndinni The Last Song. Þau hafa verið í slitróttu sambandi síðasta áratuginn.



Parið gekk í hjónaband í desember síðast liðnum.



Talsmaður Cyrus sagði að parið myndu áfram vera „góðir og einlægir foreldrar allra dýranna sem þau eiga.“ Þau óska eftir því að friðhelgi þeirra verði virt.