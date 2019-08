Bergþór og Gunnar Bragi sagðir hafa brotið siðareglur Alþingis

Bergþór Ólason og Gunnar Bragi Sveinsson þingmenn Miðflokksins brutu siðareglur alþingismanna með ummælum sem þeir létu falla á barnum Klaustri þann 20. nóvember síðastliðinn. Morgunblaðið greinir frá þessu og hefur upp úr áliti siðanefndar í máli Klaustursþingmannanna, sem blaðið hefur undir höndum. Hinir þingmennirnir sem tóku þátt í samræðunum umrætt kvöld gerðust ekki brotlegir með ummælum sínum að mati siðanefndar.



Morgunblaðið birtir álit siðanefndar auk andsvara þingmannanna, áðurnefndra Bergþórs og Gunnars Braga, svo og Sigmundar Davíð Gunnlaugssonar, Önnu Kolbrúnar Árnadóttur. Ummæli Karls Gauta Hjaltasonar og Ólafs Ísleifssonar voru einnig til skoðunar hjá nefndinni.



Siðanefnd skilaði áliti sínu um Klaustursmálið í júlí. Þingmennirnir fengu vikufrest til að bregðast við álitinu en málið er nú á borði forsætisnefndar. Samkvæmt upplýsingum frá Steinunni Þóru Árnadóttur, nefndarmanni í forsætisnefnd, hefur nefndin komist að niðurstöðu í málinu og mun birta niðurstöðu sína fyrir helgi.



Í áliti siðanefndar segir að Bergþór og Gunnar Bragi hafi með ummælum sínum á Klaustri brotið gegn c- og d-lið 1. mgr. 5. gr. og 8. gr. siðareglna alþingismanna. Er vísað í ummæli Bergþórs um Ingu Sæland formanns Flokks fólksins, Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur alþingismann, Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra Vestmannaeyjabæjar og Lilju Alfreðsdóttur mennta- og menningarmálaráðherra.



Siðanefnd kemst að þeirri niðurstöðu að ummæli Bergþórs séu „öll af sömu rótinni sprottin“. Þau séu ósæmileg og í þeim felist vanvirðing er lýtur að kynferði þeirra kvenna sem um er rætt. Einnig séu þau til þess fallin að kasta rýrð á Alþingi og skaða ímynd þess.



Þá vísar siðanefnd til ummæla Gunnars Braga um áðurnefndar Albertínu Friðbjörgu, Lilju auk Ragnheiðar Runólfsdóttur, afrekskonu í sundi. Komist er að sömu niðurstöðu og í máli Bergþórs, þ.e. að í ummælunum felist vanvirðing í garð umræddra kvenna og þau séu til þess fallin að skaða ímynd Alþingis.





Þingmennirnir sem voru á Klaustur bar þann 20. nóvember síðastliðinn. Ólafur Ísleifsson, Karl Gauti Hjaltason, Bergþór Ólason, Gunnar Bragi Sveinsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Anna Kolbrún Árnadóttir.

Ummæli Bergþórs og Gunnars Braga sem siðanefnd tók til skoðunar eru útlistuð hér að neðan eins og þau birtast í áliti nefndarinnar:

Brutu ekki siðareglur með því að sitja hjá

Um Ingu Sæland, alþingismann og formann Flokks fólksins, sagði Bergþór Ólason eftirfarandi:„[…] þið eruð með þessa húrrandi klikkuðu kuntu sem formann Flokks fólksins, sem þið ráðið ekkert við. Þið ráðið ekkert við hana. Segið mér ef ég hef rangt fyrir mér. Ég mundi ekki ráða við hana, Sigmundur mundi ekki. Hún er fokking tryllt. […]“Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur alþingismann vændi Bergþór Ólason um kynferðislega áreitni og tilraun til nauðgunar, og sagði m.a.:„Hún var að tosa buxurnar af hælunum á mér […] Ég vakna úr nærbuxunum.“ „Þetta er sú þingkona sem hélt lengstu MeToo ræðuna. Og við sátum bara „what the fuck is going on.““ „Ég mun segja, ertu búin að gleyma því þegar þú reyndir að nauðga mér í alvöru?“Um Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra Vestmannaeyjabæjar, sagði Bergþór Ólason: „Nú ætla ég að segja eitt sem er náttúrulega mjög dónalegt, en það fellur hratt á hana. Hún er miklu minna hot í ár en hún var bara fyrir tveimur árum síðan. Það er ótrúlegur munur.“Um Lilju Alfreðsdóttur mennta- og menningarmálaráðherra sagði Bergþór Ólason:„Það hefur engin gugga teymt mig meira á asnaeyrunum en hún, sem ég hef ekki fengið að ríða.“ „Þarna loksins kom skrokkur sem typpið á mér dugði í.“Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur alþingismann vændi Gunnar Bragi Sveinsson um kynferðislega áreitni og tilraun til nauðgunar, og sagði m.a.:„Ég sagði bara nei […] en það var bara suðað. Þá var bara eins og einhver hefði verið líflátinn. Hún var brjáluð, hún trylltist, hún grenjaði og öskraði. Ég bara hugsaði, hvað, á ég að ríða henni? Það var algjörlega kreisí.“„Það getur vel verið að við ákveðnar aðstæður, ég ætla ekki að segja hvaða aðstæður, að ég þurfi að labba að henni og segja: Ertu búin að gleyma því þegar þú reyndir að nauðga mér?“Um Lilju Alfreðsdóttur mennta- og menningarmálaráðherra sagði Gunnar Bragi Sveinsson:„Henni er bara fokking sama um hvað við erum að gera. Hjólum í helvítis tíkina. Það er bara málið. Af hverju erum við að hlífa henni? Ég er að verða brjálaður! Af hverju erum við að hlífa henni?“Um Ragnheiði Runólfsdóttur, afrekskonu í sundi, sagði Gunnar Bragi Sveinsson: „Já sundkellingin þarna, voruði að lemja hana? [hlátur].“Einnig var óskað eftir áliti siðanefndar á því hvort þingmennirnir á Klaustri hefðu mögulega sýnt af sér ósæmilega framkomu með því að láta hjá líða að hafa áhrif á framgang umræðnanna. Í áliti siðanefndar segir að þingmennirnir hafi ekki gerst brotleg gegn siðareglum alþingismanna vegna athafnaleysis.Morgunblaðið fjallar einnig um afstöðu þingmannanna sem þeir lýstu í bréfum til forsætisnefndar í lok júlí. Í bréfi sínu gerir Bergþór alvarlegar athugasemdir við verklag siða- og forsætisnefndar. Þá lýsir hann því einnig að hann álíti sig þolanda í samskiptum sínum við Albertínu Friðbjörgu, sem hann segir hafa gengið nærri sér kynferðislega