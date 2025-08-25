Vilhjálmur í Smáríkinu ákærður fyrir að selja eina hvítvínsbelju Árni Sæberg skrifar 25. ágúst 2025 11:01 Talsvert úrval er af hvítvíni í vefverslun Smáríkisins. Vínið sem ákært hefur verið fyrir selja má sjá annað frá vinstri í neðri línu. Það er uppselt sem stendur. Skjáskot/Smáríkið Vilhjálmur Forberg Ólafsson, forsvarsmaður áfengisnetverslunarinnar Smáríkisins, hefur verið ákærður fyrir að hafa selt eina þriggja lítra belju af chardonnay í lok maí í fyrra. Greint var frá því fyrir helgi að framkvæmdastjóri íslenska hluta Smáríkisins hefði verið ákærður fyrir brot á áfengislögum. Þá hafði ákæran nýlega verið birt framkvæmdastjóranum og því var embætti Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu ekki heimilt að afhenda hana. Innan við sjö þúsund króna viðskipti Vísir hefur nú fengið ákæruna afhenta og í henni segir að framkvæmdastjórinn heiti Vilhjálmur Forberg Ólafsson. Hann er 31 árs gamall hagfræðingur. Honum er gefið að sök að hafa sem stjórnarmaður, framkvæmdastjóri og daglegur stjórnandi í Kjútís ehf. og daglegur stjórnandi Í Icelandic Trading Company b.v., þann 30. maí 2024 selt einn þriggja lítra hvítvínsbelg af tegundinni BiB Frontera Chardonnay, fyrir 6.898 krónur í smásölu. Þetta hafi hann gert í gegnum vefsíðuna www.smarikid.is, sem starfrækt er af félaginu Icelandic Trading Company b.v., en hann hafi þá verið skráður rétthafi lénsins, en áfengið hafi verið afhent sendli á vegum Wolt, sem hafi farið með áfengið til kaupandans í kjölfar þess að viðkomandi hafði innt af hendi greiðslu fyrir áfengið og sendingarkostnað í gegnum greiðslugátt á vefsíðunni klukkan 15:10 þann 30. maí 2024. Umrædd smásala áfengisins hafi verið liður í atvinnustarfsemi beggja félaganna. Íslenska félagið keypti vínið Félagið Kjútís ehf. hefði keypt áfengið af áfengisheildsala á Íslandi á grundvelli tímabundins leyfis til heildsölu áfengis og geymt það á starfsstöð sinni að Fellsmúla 24 í Reykjavík þar til áfengið var selt og afhent umræddum einstaklingi en framangreind viðskipti hafi farið fram án þess að Vilhjálmur Forberg og félögin sem hann veitti fyrirsvar hefðu leyfi til smásölu áfengis á Íslandi á umræddu tímabili. Þannig hafi Icelandic Trading Company b.v. ekki flutt áfengið til Íslands í kjölfar pöntunarinnar í gegnum vefsíðuna heldur haft milligöngu um smásölu áfengis, sem Kjútís ehf. hefði þegar keypt hjá áfengisheildsala á Íslandi og haft í geymslu á starfsstöð sinni. Með framangreindum hætti hafi Vilhjálmur Forberg brotið gegn einkaleyfi Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins til smásölu áfengis á Íslandi. Í ákærunni er þess krafist að Vilhjálmur Forberg verði dæmdur til refsingar vegna brota á tilgreindum ákvæðum áfengislaga og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Brot á áfengislögum varða allt að sex ára fangelsi. Fjölskyldufyrirtæki Sem áður segir er Vilhjálmur Forberg ákærður sem framkvæmdastjóri Kjútís ehf. en hann á ekkert í félaginu. Félagið er að öllu leyti í eigu Ólafs Friðriks Ólafssonar, sem er þekktastur sem eigandi Pizzunnar. Ólafur Friðrik er bróðir Vilhjálms Forbergs en þeir eru synir Ólafs Björnssonar í Dalsnesi. Hann á meðal annars heildsöluna Innnes. 