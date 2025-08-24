Steindór Örn endurkjörinn formaður Hallveigar Jón Ísak Ragnarsson skrifar 24. ágúst 2025 21:33 Ný stjórn Hallveigar. Frá vinstri til hægri, Sveindís Guðmundsdóttir, Agla Arnars Katrínardóttir, Steindór Örn Gunnarsson, Brynjar Bragi Einarsson, Agnes Lóa Gunnarsdóttir og Egill Hermannsson. Steindór Örn Gunnarsson, smiður, var endurkjörinn formaður Hallveigar, Ungs jafnaðarfólks í Reykjavík á aðalfundi félagsins í vikunni. Hann hefur gegnt stöðunni frá 2024. Eftirfarandi hlutu kjör á aðalfundinum síðastliðinn fimmtudag: Steindór Örn Gunnarsson, smiður Agla Arnars Katrínardóttir, nemi í hagnýttri stærðfræði Agnes Lóa Gunnarsdóttir, ökukennari Ásmundur Jóhannsson, samgönguverkfræðingur Brynjar Bragi Einarsson, nemandi í menntaskólanum við Hamrahlíð Egill Hermannsson, stjórnmála- og stjórnsýslufræðingur Sveindís Guðmundsdóttir, verkefnastjóri hjá Sahara og meistaranámsnemi í forystu og stjórnun Í tilkynningu er haft eftir Steindóri að hann geti ekki ímyndað sér hæfari hóp í komandi kosningar. „Samfylkingin er eini flokkurinn sem vill raunverulegar breytingar í Reykjavík og hefur raunsæjar hugmyndir til þess. Sjálfstæðisflokkurinn er ennþá með úreltar hugmyndir frá tíunda áratugnum um uppbyggingu á Geldinganesi og niðurskurð í velferðarkerfum og Framsókn vill að borgin fjármagni uppbyggingu og rekstur einkarekinna leikskóla,“ segir í ályktun félagsins og má af þessu ráða að Hallveig sé komin í kosningaham fyrir sveitarstjórnarkosningar næsta vor. „Samfylkingin vinnur ekki með “quick fix” pælingar heldur gegnumgangandi framtíðarsýn og lausnir í mikilvægum málefnum,“ segir í tilkynningu Hallveigar. Samfylkingin Reykjavík Mest lesið Brotið á barni með því að loka það inni í einveruherbergi Innlent Öll spjót beinast að ÍBR vegna skipulagsleysis og „rugls í ræsingu“ Innlent Kraftaverk að ekki fór verr þegar bíll hafnaði ofan á tveimur Innlent Leitar kofans sem hvarf í heilu lagi Innlent Stórhættulegur framúrakstur við Ingólfsfjall Innlent Von á leifum fellibylsins Erin til landsins Veður Skiptar skoðanir um stækkun Þjóðleikhússins Innlent Þýska velferðarríkið standi ekki lengur undir sér Erlent „Heilt yfir“ friðsamleg Menningarnótt en nokkrir ofbeldisfullir Innlent Mölbraut rúðu í Þjóðleikhúsinu Innlent Fleiri fréttir 13,3 milljarðar frá Íslandi til Úkraínu: Danska leiðin „ein sú besta“ til að styrkja varnir Evrópu Steindór Örn endurkjörinn formaður Hallveigar Það logaði glatt í Bergþórshvoli á Njáluhátíð í Rangárþingi Skiptar skoðanir um stækkun Þjóðleikhússins Myndskeið af rallýslysi, sjálfstæð Úkraína og brennan á Bergþórshvoli Brotið á barni með því að loka það inni í einveruherbergi Leitar kofans sem hvarf í heilu lagi Vestfirðingar fagna í kvöld: „Þetta er bara mjög stórt“ Öll spjót beinast að ÍBR vegna skipulagsleysis og „rugls í ræsingu“ Hlaupið aftur í rénun eftir vöxt í nótt Þrjár líkamsárásir og yfir tuttugu ungmenni í athvarf Hver verður Íslandsmeistari í hrútaþukli? Kraftaverk að ekki fór verr þegar bíll hafnaði ofan á tveimur Akstursíþróttasamfélagið harmi slegið, unglingadrykkja á Menningarnótt og hrútaþukl Evrópusambandið, menntamál, stýrivextir og Gasa í Sprengisandi „Heilt yfir“ friðsamleg Menningarnótt en nokkrir ofbeldisfullir Skutu upp flugeldum í minningu Bryndísar Klöru Mölbraut rúðu í Þjóðleikhúsinu Stórhættulegur framúrakstur við Ingólfsfjall Algjört hrun í fálkastofninum Þétting byggðar hafi ekki slegið í gegn Jökulhlaupið í hægum vexti Nýi brennsluofn göngugarpsins mættur á Sólheima Grunur um brot gegn fleiri börnum Grunur um brot gegn öðru barni, alvarlegt slys og tíðindi á Menningarnótt Alvarlegt slys á starfsmönnum á Íslandsmeistarmóti í rallycross Gríðarlegt magn myndefnis til skoðunar hjá lögreglu Leiðist „linnulaust væl” Íslendinga yfir réttu málfari Eigandi Sante segir málið gjörunnið: „Frelsið sigrar alltaf að lokum” 99 ára gömul tombóla á Borg í Grímsnesi og engin núll Sjá meira