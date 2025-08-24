Íslandsmeistari í hrútaþukli verður krýndur í dag en mikil hrútahátíð fer fram á Sauðfjársetrinu í Sævangi á Ströndum þennan sunnudag.
Það verður meira en nóg að gera á Sauðfjársetrinu í dag þar sem árlegt Íslandsmeistaramót í hrútadómum fer fram. Auk þess verður opnuð ný sögusýning á Kaffi kind en á henni er fjallað um fjárréttir fyrr og nú, bæði mannvirkið sjálft og einnig um menningarviðburðinn og mannamótið réttir.
Íslandsmótið sjálft hefst klukkan 14:00 en þá verða nokkrir hrútar þuklaðir í bak og fyrir af vönum þuklurum annars vegar og hins vegar óvönum.
Matthías Sævar Lýðsson er formaður stjórnar Sauðfjársetursins og kynnir dagsins.
„Viðburðurinn er ekki endilega að snúast um hver sé besti hrúturinn heldur að hver sé bestur að dæma. Þetta er keppni, þetta er alvöru keppni. Það er keppt í tveimur flokkum, annars vegar í flokki hinna óvönu og hræddu, þar að segja þeir sem eru ekki vanir að stiga hrúta,” segir Matthías og bætir við.
„Hinn flokkurinn, það er flokkur þeirra vönu þar sem þeir, sem eru vanir að stiga hrúta. Þeir stiga þá á hefðbundin hátt eins og ráðunautar gera.”
Matthías segir að það sé alltaf mikil og góð stemming á Íslandsmeistaramótinu, þangað komi alltaf mikið af fólki til að fylgjast með og fá sér kjötsúpu eða kaupi sér veitingar af kaffihlaðborðinu.
„Það er verðlaunað fyrir þrjú fyrstu sætin í flokki hinna óvönu og þrjú fyrstu sætin hinna vönu en í flokki hinna vönu er sá eða sú, sem ber sigur úr býtum krýnd Íslandsmeistari í hrútadómum og fær til varðveislu í eitt ár verðlaunagrip,” segir Matthías.´
Og eru allir velkomnir að fylgjast með?
„Því fleiri, þeimur skemmtilegra. Það eru allir velkomnir. Veðrið verður yndislegt eins og það er reyndar búið að vera í allt sumar,” segir Matthías Sævar að lokum.