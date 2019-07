Kenísku fótboltastrákarnir kepptu við KR á Rey Cup

Kenísku fótboltastrákarnir frá Got Agulu í Kenía kepptu á móti drengjaflokki KR á Rey Cup mótinu í Laugardalnum í dag.



Fjöldi Íslendinga, innan knattspyrnuheimsins jafnt sem utan, lögðust á eitt til þess að koma krökkunum hingað til lands. Á aðeins þremur dögum tókst að safna ríglega þremur milljónum til þess að koma liðinu til landsins og greiða fyrir uppihald og ferðakostnað.



Sjá einnig: Sturtuferð og öryggisbelti hápunktar í eftirminnilegri Íslandsferð



Forsprakki verkefnisins er Paul Ramses sem ásamt eiginkonu sinni Rosmary Atieno stofnaði góðgerðafélagið Tears Children and Youth Aid sem rekur skóla, leikskóla og fótboltaliðið í Got Agulu. Liðið heitir Verslo en börnin koma úr grunnskólanum Litla-Versló sem staðsettur er í Kenía.



Hér að neðan má sjá myndir frá leik liðanna.



Vísir/Vilhelm

Vísir/Vilhelm

Vísir/Vilhelm