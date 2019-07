Bandaríkin heimsmeistarar í fjórða sinn

Bandaríkin eru heimsmeistarar í annað sinn í röð og í fjórða sinn alls eftir 2-0 sigur á Evrópumeisturum Hollands í úrslitaleik í Lyon í dag.



Uppselt var á leikinn en 57.900 manns sáu Bandaríkin vinna sanngjarnan sigur. Bandaríska liðið vann alla sjö leiki sína á HM í Frakklandi með markatölunni 26-3. Aldrei hefur lið skorað jafn mikið á einu heimsmeistaramóti og Bandaríkin í ár.



#USA are the 2019 Women's World Cup winners.



1991

1999

2015

2019



An incredible Women's World Cup record from the USA. @USWNT #USAvNED #WWC19 #WWCFINAL #FIFAWWC2019 pic.twitter.com/WxV2ojIp9K