Fótbolti

Scott McTominay og níu leik­menn PSG til­nefndir til Ballon d'Or

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Scott McTominay átti magnað tímabil með Napoli og er nú tilnefndur sem besti knattspyrnumaður heims.
Scott McTominay átti magnað tímabil með Napoli og er nú tilnefndur sem besti knattspyrnumaður heims. getty/Francesco Pecoraro

France Football hefur tekið saman hvaða þrjátíu karlar og þrjátíu konur eru tilefnd sem besta knattspyrnufólk ársins í ár en sigurvegarar kjörsins hljóta Gullknöttinn, Ballon d'Or.

Tilnefningarnar voru opinberaðar í dag á miðlum franska blaðsins L'Equipe.

Líklegustu mennirnir til að vinna Gullknöttinn í ár eru Ousmane Dembélé hjá Paris Saint-Germain, Lamine Yamal hjá Barcelona, Raphinha hjá Barcelona og Mohamed Salah hjá Liverpool.

Líklegustu konurnar til að vinna Gullknöttinn í ár eru Aitana Bonmati og Alexia Putellas hjá Barcelona og Mariona Caldentey hjá Arsenal. Það stefnir þó í jafna keppni af því að þær spænsku Bonmati og Putellas urðu að sæta sig við silfur í báðum stórum Evrópukeppnunum. 

Meðal athyglisverðustu tilnefninganna í ár er skoski miðjumaðurinn Scott McTominay sem fór frá Manchester United til Napoli fyrir síðustu leiktíð og varð ítalskur meistari og leikmaður ársins á fyrsta tímabili í Seríu A.

Stór hluti Evrópumeistaraliðs Paris Saint Germain er tilnefndur en alls eru níu leikmenn liðsins á listanum.

Norski framherjinn Erling Braut Haaland hjá Manchester City er tilnefndur fimmta árið í röð.

Átta af leikmönnunum sem eru tilnefndir spila í ensku úrvalsdeildinni en það eru Declan Rice og Viktor Gyokeres hjá Arsenal, Cole Palmer hjá Chelsea, Florian Wirtz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk og Alexis Mac Allister hjá Liverpool og Haaland hjá Manchester City.

Fjórar konur frá Norðurlöndum eru tilnefndar eða þær Caroline Graham Hansen og Frida Leonhardsen Maanum frá Noregi, Johanna Rytting Kaneryd frá Svíþjóð og Pernille Harder frá Danmörku.

Fimm leikmenn úr Evrópumeistaraliði Englands eru einnig á listanum eða þær Lucy Bronze, Hannah Hampton, Chloe Kelly, Alessia Russo og Leah Williamson. Williamson, Russo og Kelly unnu allar líka Meistaradeildina með Arsenal.

  • 30 karlar eru tilnefndir til Ballon d'Or 2025:
  • Gianluigi Donnarumma, Paris Saint Germain
  • Jude Bellingham, Real Madrid
  • Ousmane Dembélé, Paris Saint Germain
  • Désiré Doubé, Paris Saint Germain
  • Erling Braut Haaland, Manchester City
  • Denzel Dumfries, Internazionale
  • Viktor Gyökeres, Sporting
  • Serhou Guirassy, Dortmund
  • Scott McTominay, Napoli
  • Robert Lewandowski, Barcelona
  • Khvicha Kvaratskhelia, Paris Saint Germain
  • Harry Kane, Bayern München
  • Achraf Hakimi, Paris Saint Germain
  • Lautaro Martínez, Internazionale
  • Alexis Mac Allister, Liverpool
  • Kylian Mbappé, Real Madrid
  • Nuno Mendes, Paris Saint Germain
  • Joao Neves, Paris Saint Germain
  • Michael Olise, Bayern München
  • Fabian Ruiz, Paris Saint Germain
  • Cole Palmer, Chelsea
  • Pedri, Barcelona
  • Raphinha, Barcelona
  • Declan Rice, Arsenal
  • Mohamed Salah. Liverpool
  • Vinicius Junior, Real Madrid
  • Virgil Van Dijk, Liverpool
  • Vitinha, Paris Saint Germain
  • Florian Wirtz, Bayer Leverkusen
  • Lamine Yamal, Barcelona
  • 30 konur eru tilnefndar til Ballon d'Or 2025:
  • Lucy Bronze, Chelsea
  • Barbra Banda, Orlando Pride
  • Aitana Bonmati, Barcelona
  • Sandy Baltimore, Chelsea
  • Mariona Caldentey, Arsenal
  • Klara Buhl, Bayern München
  • Sofia Cantore, Washington Spirit
  • Steph Catley, Arsenal
  • Melchie Dumornay, Lyon
  • Temwa Chawinga, Kansas City Current
  • Emily Fox, Arsenal
  • Cristiana Girelli, Juventus
  • Esther Gonzalez, Gotham
  • Caroline Graham Hansen, Barcelona
  • Patri Guijarro, Barcelona
  • Amanda Gutierres, Palmeiras
  • Hannah Hampton, Chelsea
  • Pernille Harder, Bayern München
  • Lindsey Heaps , Lyon
  • Chloe Kelly, Arsenal
  • Marta, Orlando Pride
  • Frida Leonhardsen Maanum, Arsenal
  • Ewa Pajor, Barcelona
  • Clara Mateo, Paris FC
  • Alessia Russo, Arsenal
  • Claudia Pina, Barcelona
  • Alexia Putellas, Barcelona
  • Johanna Rytting Kaneryd, Chelsea
  • Caroline Weir, Real Madrid
  • Leah Williamson, Arsenal
Fótbolti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið