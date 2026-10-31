Enski boltinn

Ungstirni Chelsea í frystinum eftir að Xabi Alonso tók við

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Estevao fagnar hér einu af mörkunum sínum fyrir Chelsea í Meistaradeildinni á síðustu leiktíð.
Estevao fagnar hér einu af mörkunum sínum fyrir Chelsea í Meistaradeildinni á síðustu leiktíð. Getty/James Gill

Stuðningsmenn Chelsea hafa tekið eftir því framar öðrum að brasilíski kantmaðurinn Estevão hefur fengið afar lítinn spiltíma í haust.

Nú síðast fékk hann enga mínútu þegar Chelsea mætti Liverpool í deildabikarnum. Knattspyrnustjórinn Xabi Alonso var spurður út í hinn nítján ára gamla Brassa.

Xabi Alonso fullvissaði áhugasama um að Brasilíumaðurinn muni fá spiltíma hjá stórliðinu á þessu tímabili.

„Það kemur tími fyrir allt. Ég er viss um að „Este“ fær sín tækifæri. Það er á mína ábyrgð,“ sagði Alonso og hélt áfram:

„Við vitum að tímabilið verður langt og það koma tækifæri fyrir alla. Treystið mér, Este mun gegna hlutverki,“ sagði Alonso,

Stuðningsmenn Chelsea hrópuðu nafn Estevão á meðan hann hitaði upp á miðvikudag. Þrátt fyrir að liðið væri að eltast við mark kom hann ekki inn á.

Á þessu tímabili hefur hann aðeins spilað 47 mínútur í ensku úrvalsdeildinni í sex innkomum af bekknum. Hann byrjaði síðustu tvo leiki á undan í deildabikarnum, þar sem stórliðin nýta oft tækifærið til að hvíla leikmenn og breyta liðinu.

Estevão lék alls 1676 mínútur með Chelsea á síðustu leiktíð og var með 8 mörk og 4 stoðsendingar í 36 leikjum í öllum keppnum.

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