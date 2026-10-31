Ungstirni Chelsea í frystinum eftir að Xabi Alonso tók við Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 31. október 2026 07:02 Estevao fagnar hér einu af mörkunum sínum fyrir Chelsea í Meistaradeildinni á síðustu leiktíð. Getty/James Gill Stuðningsmenn Chelsea hafa tekið eftir því framar öðrum að brasilíski kantmaðurinn Estevão hefur fengið afar lítinn spiltíma í haust. Nú síðast fékk hann enga mínútu þegar Chelsea mætti Liverpool í deildabikarnum. Knattspyrnustjórinn Xabi Alonso var spurður út í hinn nítján ára gamla Brassa. Xabi Alonso fullvissaði áhugasama um að Brasilíumaðurinn muni fá spiltíma hjá stórliðinu á þessu tímabili. „Það kemur tími fyrir allt. Ég er viss um að „Este“ fær sín tækifæri. Það er á mína ábyrgð,“ sagði Alonso og hélt áfram: „Við vitum að tímabilið verður langt og það koma tækifæri fyrir alla. Treystið mér, Este mun gegna hlutverki,“ sagði Alonso, Stuðningsmenn Chelsea hrópuðu nafn Estevão á meðan hann hitaði upp á miðvikudag. Þrátt fyrir að liðið væri að eltast við mark kom hann ekki inn á. Á þessu tímabili hefur hann aðeins spilað 47 mínútur í ensku úrvalsdeildinni í sex innkomum af bekknum. Hann byrjaði síðustu tvo leiki á undan í deildabikarnum, þar sem stórliðin nýta oft tækifærið til að hvíla leikmenn og breyta liðinu. Estevão lék alls 1676 mínútur með Chelsea á síðustu leiktíð og var með 8 mörk og 4 stoðsendingar í 36 leikjum í öllum keppnum. Xabi Alonso addresses Estevao's lack of game time and insists the youngster will play an important role 👀 https://t.co/lrdtOoEg1w— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 30, 2026 Enski boltinn Chelsea FC Mest lesið „Á meðan er hann að sofa hjá Ólympíufara í sundi“ Sport Aston Villa í mál við Jamie Carragher Enski boltinn „Á stuttum tíma eru mínir nánustu vinir farnir“ Íslenski boltinn Arteta harður við Dowman: „Þetta er ekki Disneyland“ Enski boltinn Styttan af Dwyane Wade fékk nýjan haus Körfubolti Ungstirni Chelsea í frystinum eftir að Xabi Alonso tók við Enski boltinn „Þessi seinni hálfleikur var það besta sem við höfum gert hingað til” Körfubolti Uppgjörið: Grindavík-Njarðvík 104-103 | Pargo með sigurkörfuna Körfubolti Réttlætanlegt að beita táragasi á norska stuðningsmannahópa Fótbolti Fái að fresta prófum til að spila fyrir Íslands hönd Handbolti Fleiri fréttir „Auðvitað er markmiðið að slá markametið“ Ungstirni Chelsea í frystinum eftir að Xabi Alonso tók við Arteta harður við Dowman: „Þetta er ekki Disneyland“ Aston Villa í mál við Jamie Carragher Iraola: Því fleiri leiki sem við vinnum, því betri verðum við Hópurinn vilji hafa Carrick áfram Grealish í agabanni hjá Everton Áfrýjun Arsenal á rauða spjaldi Dowman hafnað „Enski boltinn er annar heimur“ „Ég þarf ekki fullvissu frá neinum“ „Eina liðið sem ég vildi ekki“ Verða án Sesko fram í janúar „Guðjohnsen er stórt nafn í fótboltanum“ Máttu ekki spyrja Haaland út í dóminn og hættu við viðtalið Sonur Wayne Rooney með fernu fyrir átján ára liðið „Ég vissi að Gomez myndi skora“ Liverpool slapp við Manchester City Liverpool áfram eftir vítakeppni Rulli hetja Manchester City í vítakeppninni Sverðin slíðruð og líklegt að Fernandes byrji gegn Chelsea Lygileg tölfræði Andra toppar Haaland og Kane „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Arsenal úr leik eftir tap gegn D-deildarliði Stöðvaði leik í drjúga stund vegna drónaflugs Sendi Haaland og fleiri í frí Framherjarnir þurfi að stíga upp Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Sjá meira