Notch setur glæsihúsið á sölu Agnar Már Másson skrifar 29. október 2026 00:00 Svíinn hyggst selja húsið á nákvæmlega jafn mikið og hann keypti það á. Samsett Mynd Markus Persson, höfundur Minecraft, hefur sett stórhýsi sitt í Beverly Hills í Kaliforníu á sölu. Húsnæðið er verðsett á sjötíu milljónir bandaríkjadala, eða 8,5 milljarða króna. Sænski milljarðamæringurinn, sem er einnig þekktur sem „Notch“, greiddi sömu fjárhæð fyrir eignina þegar hann festi á henni kaup árið 2014, að því er Los Angeles Times greina frá. Þrátt fyrir það gæti húsnæðið orðið það dýrasta sem selst hefur í hverfinu á þessu ári enda er um að ræða eina verðmætustu fasteign sem er til sölu í Bandaríkjunum um þessar mundir. Um er að ræða rúmlega tvö þúsund fermetra stórhýsi með einkaskemmtistað og sérstöku sælgætisgerbergi. Þegar eignin var keypt árið 2014 voru lúxusíbúðir seldust lúxusíbúðir af þessu tagi (svokölluð „spec houses“) eignir eins og heitar lummur að sögn LA Times. Aftur á móti segir miðillinn að markaður fyrir lúxusíbúðir í landinu hafi kólnað allverulega á síðustu árum á sama tíma og meðalvirði húsnæðis í LA hefur tvöfaldast. Skyldi nokkur kaupa þetta hús yrði það næstdýrasta hús sem selst hefur í LA á eftir Casa Encantada, sem auðkýfingurinn Peter Thiel festi kaup á fyrir 130 milljónir dala á uppboði í september. View this post on Instagram A post shared by Luxury Listings (@luxury_listings) Leikjavísir Mest lesið Úlfurinn át þá alla Gagnrýni „Ég ætla allavega að deyja á Íslandi“ Lífið Hálfnakinn steggur handtekinn á Arnarhóli Lífið Kakkalakkarnir í Ísrael tóku vel á móti Dorrit Lífið Sjálfuglaður ráðherra og allt í boði mysu Lífið Gengst við dulnefninu en vill samt ekki kannast við það Menning Enn og aftur dæmdur í fangelsi Bíó og sjónvarp Kaffi Flauel er nýtt kaffihús í Árbæ Lífið samstarf Hætta við að hætta við að hætta við Tónlist Sjóðheitar í ísköldu teiti Lífið Fleiri fréttir Notch setur glæsihúsið á sölu Stafrænir bílstjórar aka bráðum Hringveginn Fangelsi undir Vatnajökli Blood of Dawnwalker: Tíminn er þinn helsti óvinur Star Wars Zero Company: Herkænskan klikkar seint Sjá meira