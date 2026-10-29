Andlát Panettiere úrskurðað sem slys Magnús Jochum Pálsson skrifar 29. október 2026 10:08 Hayden Panettiere lést þann 16. ágúst síðastliðinn af ofskömmtun. Getty Lögregla hefur lokið rannsókn sinni á andláti leikkonunnar Hayden Panettiere og úrskurðað það sem slys. Panettiere lést í ágúst af of stórum skammti eftir að hafa tekið oxycodone-pillu sem var menguð með fentanýli. Breska ríkisútvarpið (BBC) greinir frá endalokum rannsóknar á andláti Hayden Panettiere sem lést á heimili sínu í Greenville í Suður-Karólínu þann 16. ágúst síðastliðinn eftir að hafa farið í hjartastopp. Sjá einnig: Bestu hlutverk Hayden Panettiere Lögreglan í Greenville hefur greint frá því að hún „hafi lokið rannsókn“ á andláti Panettiere og vísaði til niðurstöðu dánardómstjóra sem sagði eitrunaráhrif af völdum fentanýls, Xanax og nokkurra annarra lyfja hafa dregið leikkonuna til dauða. Auk fyrrnefndra lyfja mældist einnig vöðvaslakandi lyfið methocarbamol og geðrofslyfið quietapine. „Út frá niðurstöðum réttarmeinafræðings og rannsóknarniðurstöðum hefur andlát Hayden Panettiere verið úrskurðað sem slys,“ sagði í yfirlýsingu lögreglunnar. Samkvæmt heimildum BBC þá hafði bandaríska fíkniefnalögreglan einnig tekið þátt í rannsókninni en ekki liggur fyrir hvort þeirra hlut í málinu sé lokið. Panettiere hafði glímt við fíknivanda í mörg ár en verið edrú í smá tíma áður en hún féll skömmu fyrir andlát sitt. Panettiere var barnastjarna sem ólst upp í Hollywood og lýsti hremmingum sínum í bransanum í ævisögu sinni, This Is Me: A Reckoning, sem kom út fyrr á árinu. Andlát Hayden Panettiere Hollywood Bandaríkin Lyf Tengdar fréttir Barnastjörnurnar sem Hollywood brást Leikkonan Hayden Panettiere lést á sunnudaginn, aðeins 36 ára gömul, en hún er ein af mörgum barnastjörnum sem sködduðust við að alast upp í Hollywood og báru þess aldrei bætur. Börn sem frá unga aldri eru berskjölduð fyrir gráðugum og stjórnsömum foreldrum, bransafólki sem misnotar stöðu sína, stöðugu áreiti fjölmiðla og auðveldu aðgengi að vímuefnum. 21. ágúst 2026 07:02 Lögmaður kærasta Panettiere með yfirlýsingu um andlátið Lögmaður Brian Hickerson, kærasta bandarísku leikkonunnar Hayden Panettiere, hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna andláts Panettiere. Þetta er í fyrsta sinn Hickerson eða lögmaður hans tjá sig opinberlega eftir að Panettiere fannst látin síðastliðinn sunnudag. 21. ágúst 2026 07:50 Kærastinn var á staðnum Kærasti Hayden Panettiere og bróðir hans voru í íbúðinni þegar hún lét lífið um helgina. Þeir tóku á móti fyrstu lögregluþjónunum sem mættu á staðinn, en um er að ræða íbúð í eigu fjölskyldu þeirra í Greenville í Suður-Karólínu. Bræðurnir fylgdust með endurlífgunartilraunum sjúkraflutningamanna. 19. ágúst 2026 16:54 Mest lesið Hvar eru Píratarnir sem fóru með himinskautum? Lífið „Ég ætla allavega að deyja á Íslandi“ Lífið Elliði Vignisson er eins og offitu-aktívisti Lífið Stefnir Eiði vegna meðlagsskuldar Lífið Notch setur glæsihúsið á sölu Leikjavísir Sjálfuglaður ráðherra og allt í boði mysu Lífið Fjölskyldudeilur vegna uppboðs á gítar George Michael Tónlist Andlát Panettiere úrskurðað sem slys Bíó og sjónvarp Sjáðu gjörbreyttan Kaffivagn úti á Granda Lífið Ofurfyrirsæta blæs nýju lífi í Life-tímaritið Menning Fleiri fréttir Andlát Panettiere úrskurðað sem slys Enn og aftur dæmdur í fangelsi Ómetanlegt fyrir samkynhneigðan strák í skápnum Balti og Sunneva brugðu sér af bæ Nýr Bond lítur dagsins ljós von bráðar White Lotus-stjarna bætist í leikhópinn Síminn stoppar ekki vegna heimildarmyndar Kempa leikstýrir tálbeitutrylli Ólafs Darra Glee snýr aftur Cage og Banderas í næstu seríu True Detective Hætta við sýningu á The Social Reckoning á Íslandi Hleypur í skarðið vegna persónulegra mála Reeves Stelpurnar snúa aftur Horfa fram á sögulegt tap Diggers Kynlíf miðaldra kvenna í brennidepli Elma seld til útlanda Douglas gengst við enn einu framhjáhaldinu Hrútar orðnir að kóreskum kálfum La Gradiva hlaut Gullna lundann „Þetta eru verstu fréttir sem ég hef fengið á ævi minni“ Gengst loksins við fjörutíu ára gömlu ástarævintýri með Turner Leikur í myndinni en skilur ekki nokkurn skapaðan hlut Bransafólk í blússandi fíling Hasar, húmor og hryllingur til að hámhorfa í haust Hjónin David Leitch og Kelly McCormick hlutu heiðursverðlaun RIFF Hlaut óvænt heiðursverðlaun RIFF Gugga í gúmmíbát handtekin á frumsýningu „Þetta snýst um líf og dauða“ Níu bíómyndir sem berjast um heitustu verðlaunin Gömul leyndarmál koma upp á yfirborðið Sjá meira