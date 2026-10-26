Fundu 31 byssu, Hitler-brjóstmynd og danskan fána Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 26. október 2026 17:45 Danski fáninn og brjóstmynd af Hitler. Danska ríkisútvarpið Lögregla í Svíþjóð fann 31 skotvopn, meira en fjórtán þúsund skotfæri og mikið safn muna tengdra nasistum við húsleit hjá 37 ára dönsk-sænskum manni í Gullringen nærri Kalmar í Svíþjóð. Maðurinn hefur verið ákærður fyrir gróft brot á vopnalögum auk vörslu fíkniefna og sprengifimra og eldfimra hluta. Málið verður tekið fyrir í Kalmar nú í nóvember. Danska ríkisútvarpið hefur fengið aðgang að rannsóknargögnum sænsku lögreglunnar, sem nema meira en tvö þúsund blaðsíðum. Málið hófst þegar lögreglumenn urðu varir við manninn og bróður hans í Gullringen skömmu fyrir síðustu áramót. Samkvæmt lögregluskýrslu þótti maðurinn óvenju taugaveiklaður og sýna merki um fíkniefnaneyslu. Lögregla ákvað í kjölfarið að gera húsleit. Brjóstmynd af Hitler og hakakrossar Við leitina á heimili mannsins og í geymsluhúsnæði sem hann hafði aðgang að fundust alls 31 vopn og meira en fjórtán þúsund skotfæri. Þar á meðal voru sex haglabyssur, þrjár hálfsjálfvirkar skammbyssur og tveir hálfsjálfvirkir rifflar. Lögreglumenn fundu einnig stóra fána með hakakrossum, merki SS-sveita, nasistabúninga og brjóstmynd af Adolf Hitler. Lítill danskur fáni var hafður við hlið brjóstmyndarinnar. Þessir voru á meðal muna sem maðurinn hafði til sýnis.Danska ríkisútvarpið Varsla slíkra muna er ekki ólögleg í Svíþjóð og maðurinn er því ekki ákærður vegna þeirra. Hann er hins vegar meðal annars ákærður fyrir vörslu á sprengjuhylki, tólf táragasblysum, 96 merkjaskotum og kveikiþráðum. Hann hafði áður einnig verið grunaður um að hafa haft nokkrar dýnamítstangir undir höndum en sá liður rataði ekki í ákæruna. Saksóknarinn Jacob Semark hefur lýst haldlagningunni sem einni þeirri umfangsmestu á vopnum sem gerð hefur verið í Svíþjóð. „Dauði yfir alla Gyðinga“ Við rannsókn málsins fór lögregla einnig í gegnum síma mannsins og samskipti hans við mann sem hann lýsti sem fyrrverandi samstarfsmanni með sameiginlegan áhuga á síðari heimsstyrjöldinni. Maðurinn skrifaði meðal annars orð sem þýða mætti sem „dauði yfir alla Gyðinga“ og ræddi við vin sinn um að halda upp á afmælisdag Hitlers 20. apríl með góðum mat og skála fyrir „foringjanum“. Safn fána frá Þýskalandi nasismans átti maðurinn sömuleiðis.Danska ríkisútvarpið Í myndskeiði sem maðurinn tók á heimili sínu í desember 2024 sýndi hann einnig safn nasistamuna. Samkvæmt endurriti lögreglu lauk myndbandinu á nasistakveðju og orðunum „Heil Hitler“ og „dauði yfir alla Gyðinga“. Maðurinn neitar því hins vegar að vera nasisti. „Ég er alls ekki nasisti. Þetta er bara í gamni,“ sagði hann við yfirheyrslu lögreglu, samkvæmt gögnum DR. Hann segir áhuga sinn á mununum vera söfnunaráhuga sem nái aftur til barnæsku og segist einnig safna munum tengdum kommúnismanum. Langafi hans var SS-foringi Faðir mannsins hefur staðfest við lögreglu að fjölskyldan hafi lengi haft mikinn áhuga á vopnum og veiðum. Hann sagði jafnframt að langafi hins ákærða hefði verið foringi í SS-sveitum nasista og að það skýrði að hluta hvers vegna sonurinn hefði nasistamuni undir höndum. Hinn ákærði segir vopnin að stórum hluta hafa komið frá látnum frænda sínum í Danmörku. Frændinn hafi komið með vopn í heimsóknir til Svíþjóðar og maðurinn sjálfur hafi einnig tekið vopn með sér frá Danmörku. Hann hafði ekki tilskilin leyfi fyrir vopnunum. Maðurinn hefur viðurkennt brot á vopnalögum en hafnar því að brotið eigi að teljast gróft. Hann er ekki ákærður fyrir að hafa ætlað að nota vopnin til árásar. Réttarhöld í málinu fara fram í Kalmar í nóvember. 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