Fjarlægðu myndskeið af golfhermi úr Kveiksþætti Agnar Már Másson skrifar 28. október 2026 23:14 Þátturinn var tímabundið tekinn út. Vísir/Vilhelm Ríkisútvarpið hefur aftur birt Kveiksþátt sem sýndur var í gær á vef sínum eftir að hann hafði verið fjarlægður tímabundið til að skipta út myndefni úr golfhermi sem birtist í þættinum. Greint var frá því í kvöld að þætti Kveiks um einkarekin búsetuúrræði fyrir börn með fjölþættan vanda hefði verið kippt út af vef Ríkisútvarpsins tímabundið. Ritstjórinn sagði við Vísi að breyta hefði þurft myndefni í þættinum. Nú greinir Ríkisútvarpið frá því að um hafi verið að ræða stutt myndbrot innan úr golfhermi fyrirtækisins Gullkylfunnar sem birst hafði í þættinum. Myndefnið hafi verið tekið af samfélagsmiðli fyrirtækisins Vopnabúrsins, sem rekur meðal annars búsetuúrræði fyrir börn. Ríkismiðillinn áréttar að Gullkylfan tengist ekki umræddu búsetuúrræði og myndbrotið hafi því verið fjarlægt úr þættinum. Þátturinn vakti mikla athygli í gær og því vakti það sömuleiðis athygli þegar þátturinn hvarf í kvöld. Miklar umræður spunnust á Facebook-hópnum BeautyTips um fjarveru þáttarins af vef ríkismiðilsins. Mest lesið Hildi og Inga Þór sagt upp Innlent Kveiksþætti kippt út tímabundið Innlent Aukafundur borgarfulltrúa: Tugir stöðugilda í nýrri hrinu uppsagna og niðurskurðar Innlent Ráðin til þess að fremja ofbeldisbrot á Íslandi Innlent Hildur svaraði fyrir uppsagnirnar Innlent Munda fallbyssurnar við landamærin Erlent Afkomendur síðasta böðuls á Íslandi búa enn á Illugastöðum Innlent Minnst 64 sagðir látnir í árekstri hraðlesta á Spáni Erlent Ákærður fyrir að drepa tvo af gáleysi Innlent Kattahland og skítur á gólfum og upp eftir veggjum Innlent Fleiri fréttir Fjarlægðu myndskeið af golfhermi úr Kveiksþætti Þurft að dvelja í einangrunarklefum vegna plássleysis „Mér finnst það alvarlegt“ Hafi ekki verið í formlegri heimsókn í moskunni Kveiksþætti kippt út tímabundið Söfnuðust saman við sendiráðið og mótmæltu refsiaðgerðum „Séum tilbúin þegar og ef þessi veruleiki birtist okkur“ Hljóta dóm fyrir að kveikja í Teslu lögreglumanns eftir allt saman Sveik hundruð þúsunda af vistmanni á Grenilundi Engar vísbendingar og lítið af upplýsingum Íslendingar losa meira en Evrópubúar í langflestu Sýna sögulega þingfestingu í öðrum sal Braut kynferðislega á fatlaðri stjúpdóttur sinni Golfarar reynt að borga sig fram fyrir biðlistana Rannsaka komu mögulegra launmorðingja hingað til lands Breytir verkefnastofu í ráðuneytisstofnun Google gerir athugasemdir við frumvarp Ingu Saslauskas og Sodys stálu 100 milljónum: Gucci-taska, dýrar dúnúlpur og 68 vitorðsmenn Heimsending sögð ógn við lýðheilsu en þjónusta þegar ríkið á í hlut Gefa út öryggisviðvörun vegna mótmæla Grunuðum ofbeldismönnum vísað frá landinu og lestarslys á Spáni Ráðin til þess að fremja ofbeldisbrot á Íslandi Löggæsluáætlun næstu fimm ára kynnt á löggæsluþingi Bein útsending: Loftslagsdagurinn 2026 - Loftslagsbreytingar og öryggi Telur starfsmenn hæfa til að meta stjórnsýslu yfirmanns síns Kattahland og skítur á gólfum og upp eftir veggjum Afkomendur síðasta böðuls á Íslandi búa enn á Illugastöðum Haft áhrif með því að „standa í lappirnar gagnvart tæknirisunum“ Hildi og Inga Þór sagt upp „Skorið niður til þess eins að skera niður“ Sjá meira