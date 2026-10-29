Hópamyndun og hótanir unglinga við félagsmiðstöð í Kópavogi Lovísa Arnardóttir skrifar 29. október 2026 06:08 Lögreglan sinnti verkefnum víða um höfuðborgarsvæðið í gær og nótt. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt um líkamsárás í Breiðholti, 111, í gær eða nótt. Fram kemur í dagbók að einn hafi verið handtekinn vegna málsins og vistaður í fangageymslu. Í hverfi 101 var tilkynnt um innbrot og í Kópavogi um hópamyndun og hótanir unglinga við félagsmiðstöð við grunnskóla í bæjarfélaginu. Í tilkynningu segir að nokkur erill hafi verið það sem af er nætur og að þrír hafi gist í fangageymslum um klukkan fimm í morgun. Í dagbók segir einnig að lögreglu hafi verið tilkynnt um „óvelkominn aðila“ í húsi í hverfi 105 sem hafi verið með ógnandi hegðun. Hann var handtekinn og fluttur á stöð til samtals. Þá var í hverfi 108 tilkynnt um „afbrigðilega hegðun einstaklinga“ í bíl við verslun og var það afgreitt samkvæmt verklagi. Auk ofangreindra mála sinntu lögreglumenn hinum ýmsu umferðarmálum. Lögreglumál Kópavogur Reykjavík Mest lesið Fjarlægðu myndskeið af golfhermi úr Kveiksþætti Innlent Hafi ekki verið í formlegri heimsókn í moskunni Innlent „Mér finnst það alvarlegt“ Innlent Kveiksþætti kippt út tímabundið Innlent Þurft að dvelja í einangrunarklefum vegna plássleysis Innlent Hildi og Inga Þór sagt upp Innlent Hljóta dóm fyrir að kveikja í Teslu lögreglumanns eftir allt saman Innlent Hópamyndun og hótanir unglinga við félagsmiðstöð í Kópavogi Innlent Engar vísbendingar og lítið af upplýsingum Innlent Íslendingar losa meira en Evrópubúar í langflestu Innlent Fleiri fréttir Hópamyndun og hótanir unglinga við félagsmiðstöð í Kópavogi Fjarlægðu myndskeið af golfhermi úr Kveiksþætti Þurft að dvelja í einangrunarklefum vegna plássleysis „Mér finnst það alvarlegt“ Hafi ekki verið í formlegri heimsókn í moskunni Kveiksþætti kippt út tímabundið Söfnuðust saman við sendiráðið og mótmæltu refsiaðgerðum „Séum tilbúin þegar og ef þessi veruleiki birtist okkur“ Hljóta dóm fyrir að kveikja í Teslu lögreglumanns eftir allt saman Sveik hundruð þúsunda af vistmanni á Grenilundi Engar vísbendingar og lítið af upplýsingum Íslendingar losa meira en Evrópubúar í langflestu Sýna sögulega þingfestingu í öðrum sal Braut kynferðislega á fatlaðri stjúpdóttur sinni Golfarar reynt að borga sig fram fyrir biðlistana Rannsaka komu mögulegra launmorðingja hingað til lands Breytir verkefnastofu í ráðuneytisstofnun Google gerir athugasemdir við frumvarp Ingu Saslauskas og Sodys stálu 100 milljónum: Gucci-taska, dýrar dúnúlpur og 68 vitorðsmenn Heimsending sögð ógn við lýðheilsu en þjónusta þegar ríkið á í hlut Gefa út öryggisviðvörun vegna mótmæla Grunuðum ofbeldismönnum vísað frá landinu og lestarslys á Spáni Ráðin til þess að fremja ofbeldisbrot á Íslandi Löggæsluáætlun næstu fimm ára kynnt á löggæsluþingi Bein útsending: Loftslagsdagurinn 2026 - Loftslagsbreytingar og öryggi Telur starfsmenn hæfa til að meta stjórnsýslu yfirmanns síns Kattahland og skítur á gólfum og upp eftir veggjum Afkomendur síðasta böðuls á Íslandi búa enn á Illugastöðum Haft áhrif með því að „standa í lappirnar gagnvart tæknirisunum“ Hildi og Inga Þór sagt upp Sjá meira