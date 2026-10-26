Trump segir svindlað í brasilísku kosningunum Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 26. október 2026 23:00 Hann vísaði ekki til neins sérstaks. Getty Donald Trump Bandaríkjaforseti dró í dag úrslit forsetakosninganna í Brasilíu í efa og sagði þær líta út fyrir að hafa verið sviknar. Hann lagði ekki fram nein gögn máli sínu til stuðnings. Luiz Inácio Lula da Silva Brasilíuforseti tryggði sér fjórða kjörtímabilið í seinni umferð kosninganna í gær. Hann hlaut 51,79 prósent gildra atkvæða en Flávio Bolsonaro, öldungadeildarþingmaður og sonur fyrrverandi forsetans Jair Bolsonaro, 48,21 prósent. Munurinn var rúmlega 4,4 milljónir atkvæða. Trump var inntur eftir viðbrögðum við úrslitunum af blaðamönnum í dag. „Ég tók ekki afstöðu, en þetta leit út eins og enn einar sviku kosningarnar,“ sagði Trump samkvæmt Reuters. Hann sagði að kosningar yrðu að vera þannig úr garði gerðar að ekki væri hægt að deila um niðurstöðuna. „Þetta leit mjög illa út fyrir mér,“ sagði forsetinn. Bolsonaro vill ógilda kosningarnar Flávio Bolsonaro hefur sjálfur neitað að viðurkenna ósigur sinn og hyggst fara fram á að niðurstaða kosninganna verði ógilt. Hann hafði farið inn í seinni umferðina með forskot eftir fyrri umferð kosninganna. Þar fékk Bolsonaro 47,03 prósent atkvæða en Lula 45,16 prósent. Lula sneri hins vegar stöðunni við í seinni umferðinni. Jair Bolsonaro, faðir Flávio og fyrrverandi forseti Brasilíu, var náinn bandamaður Trump þegar þeir sátu báðir við völd. Trump-stjórnin studdi jafnframt Bolsonaro-fjölskylduna með áberandi hætti í aðdraganda kosninganna. Sigur Lula kom mörgum á óvart. Bolsonaro leiddi naumt í könnunum fyrir kjördag. Lula hlaut að endingu 64,3 milljónir atkvæða gegn 59,8 milljónum Bolsonaro. Diplómatar höfðu óttast þetta Reuters greindi frá því fyrir kosningarnar að erlendir sendiherrar í Brasilíu hefðu rætt sín á milli um að viðurkenna sigurvegara kosninganna eins hratt og unnt væri eftir að opinber úrslit lægju fyrir. Ástæðan var meðal annars ótti við að Trump eða Javier Milei Argentínuforseti myndu draga sigur Lula í efa yrðu úrslitin naum. Einn sendiherranna sagði þá við Reuters að það kæmi honum ekki á óvart ef Trump eða Milei lýstu Bolsonaro sigurvegara áður en brasilísk kjöryfirvöld hefðu lokið talningu. Annar sagðist treysta brasilíska kosningakerfinu en að mikilvægt væri að viðurkenna niðurstöðuna hratt. Yfirkjörstjórn Brasilíu lýsti Lula réttkjörinn forseta að lokinni talningu í gærkvöldi. Rúmlega 128 milljónir kjósenda greiddu atkvæði og kjörsókn var tæplega 81 prósent. Brasilía Donald Trump Bandaríkin Mest lesið Áfall fyrir Donald Trump og Vladimír Pútín Erlent „Við eigum bara að þegja og sætta okkur við þetta“ Innlent Áhrifavaldar sektaðir fyrir að auglýsa veðmál Erlent Ætla að rífa umdeilda kaffiskúrinn við Leifsstöð Innlent Lögregla kölluð til vegna drengjanna í Goðafossi Innlent Fundu 31 byssu, Hitler-brjóstmynd og danskan fána Erlent Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku Innlent Hafi ekki fundað formlega án Harðar heldur snætt hádegismat Innlent „Vonandi verða þau ekki börnin sem hía á ráðherrann“ Innlent Segir Viðreisn í krísu og útilokar ekki að hætta stuðningi Innlent Fleiri fréttir Trump segir svindlað í brasilísku kosningunum Kosningar í Ísrael: Arabaflokkarnir gætu ráðið úrslitum Biskupar sjá eftir bænastund með Trump Fundu 31 byssu, Hitler-brjóstmynd og danskan fána Áhrifavaldar sektaðir fyrir að auglýsa veðmál Stór hluti Oxford Street orðinn göngugata Sagðir vilja fá Orbán til að stýra Sameinuðu þjóðunum Áfall fyrir Donald Trump og Vladimír Pútín Tókst ekki moða neitt úr miðjunni Fundu auðgað úran í dánarbúi Óvæntur sigur Lula en Bolsonaro vill ógilda úrslitin „Noregur sökkar“ Vučić játar ósigur Stúdentahreyfing freistar að velta þaulsetnum Vučić Leikur á hnífsegg í Brasilíu Machado snýr heim eftir nær árs útlegð Hinn grunaði með geðklofa og fluttur á geðdeild Stefna Anthropic fyrir brot á höfundarrétti Presley Loka Vesturbakkanum á kjördag Ísraela Serbar ganga til skyndikosninga Baráttan um Brasilíu Sleit sambandi við föður sinn í ljósi ásakana Nóg sé komið af Trump Musk segi ósatt um Starlink Lést við að bjarga sonum sínum undan straumnum Arnarhreiður Hitlers sviðin rúst Þúsund handteknir og táragasið hvergi sparað Yfir hundrað handteknir í mótmælunum Geta notað drónana til fulls á ný Hafi fengið bréf um ásakanirnar en deildu því ekki með fleirum Sjá meira