Krefjast enn að forsetinn verði dæmdur til dauða Samúel Karl Ólason skrifar 29. október 2026 10:14 Yoon Suk Yeol, fyrrverandi forseti Suður-Kóreu. AP/Ahn Young-joon Saksóknarar í Suður-Kóreu hafa aftur farið fram á dauðarefsingu á hendur Yoon Suk Yeol, fyrrverandi forseta. Hann var fyrr á árinu dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir tilraun til valdaráns í desember 2024. Þeim dómi áfrýjaði forsetinn fyrrverandi en saksóknarar áfrýjuðu honum einnig og vildu að Yoon yrði dæmdur til dauða en ekki í lífstíðarfangelsi. Sú áfrýjun hefur ekki verið tekin fyrir enn en saksóknarar hafa nú aftur krafist dauðadóms. „Yfirmaður hersins, sem hafði svarið þess eið að virða stjórnarskrána, sendi hermenn út á götur með byssurnar beindar að fólkinu,“ hefur Yonhap-fréttaveitan eftir saksóknurum. „Þetta var ófyrirgefanlegur glæpur sem lagði stjórnskipulega skipan landsins í rúst og var tilraun til að snúa klukkunni 40 ár aftur í tímann í Lýðveldinu Kóreu.“ Saksóknararnir sögðu einu réttlætanlegu refsinguna við þessum brotum vera dauðadóm. Yoon ætlaði að nota herlög til að losa sig við pólitíska andstæðinga sína og taka sér aukin völd í landinu. Hann og bandamenn hans í hernum reyndu einnig að auka spennuna milli Suður- og Norður-Kóreu til að réttlæta beitingu herlaga og undirbjuggu áætlun sína í meira en ár. Forsetinn setti á herlög í desember 2024. Það ástand varði þó einungis í nokkrar klukkustundir og í kjölfarið hrökklaðist hann frá völdum og var handtekinn. Rannsókn leiddi í ljós að Yoon og bandamenn hans í hernum hefðu lagt á ráðin um herlög frá því fyrir október 2023 og þeir hefðu komið fleiri bandamönnum sínum fyrir í háttsettum stöðum innan hersins. Yoon og Kim Yong Hyun, varnarmálaráðherra sem var honum hliðhollur, auk Yeo In Hyung, yfirmanns leyniþjónustu hers Suður-Kóreu, eru sagðir hafa framkvæmt nokkrar hernaðaraðgerðir sem ætlað var að kalla á viðbrögð frá Norður-Kóreu. Þar á meðal voru drónaflugferðir yfir Norður-Kóreu. Síðasta aftaka fór fram í Suður-Kóreu árið 1997. Suður-Kórea Erlend sakamál Norður-Kórea Tengdar fréttir Munda fallbyssurnar við landamærin Norðurkóreskir hermenn hafa komið fyrir fallbyssum við landamærin milli Norður- og Suður-Kóreu. Stórskotaliðsvopnin eru bersýnileg yfir landamærin og er beint til suðurs. Spennan á landamærunum hefur aukist töluvert á undanförnum vikum og með þessu eru ráðamenn í Norður-Kóreu sagðir vilja senda skilaboð til ráðamanna í Seoul. 27. október 2026 23:13 Vopnakapphlaup á Kóreuskaga Aukið samstarf Rússlands, Kína, Íran og Norður-Kóreu hefur reynst ríkjunum vel en kannski sérstaklega Norður-Kóreu. Her ríkisins hefur fengið fjölda nýrra vopna á undanförnum árum og hafa forsvarsmenn hans lært af reynslu Rússa í Úkraínu. Ákveðið vopnakapphlaup á sér nú stað á Kóreuskaga þar sem spennan þykir mjög mikil þessa dagana. 23. október 2026 23:28 Mest lesið Blöskraði biðin í björgun við Stuðlagil og barðist fyrir námskeiði Innlent Fjarlægðu myndskeið af golfhermi úr Kveiksþætti Innlent Nýja Ölfusárbrúin hægt en örugglega dregin yfir ána Innlent Notkun ólöglegra peptíða „rússnesk rúlletta“ Innlent Segir fólk geta verið nýrnaveikt árum saman án þess að vita Innlent Sögðu öllum upp á Hjálpartækjamiðstöð SÍ Innlent Þriggja daga þjóðarsorg hafin á Spáni Erlent Hópamyndun og hótanir unglinga við félagsmiðstöð í Kópavogi Innlent Hafi ekki verið í formlegri heimsókn í moskunni Innlent Gular viðvaranir en svo fremur milt í veðri Veður Fleiri fréttir Krefjast enn að forsetinn verði dæmdur til dauða Þriggja daga þjóðarsorg hafin á Spáni Telja síðustu atkvæðin í Ísrael Stýrivextir óbreyttir og stutt í kosningar Skipverjar skemmtiferðaskips sitja fastir í Kambódíu Senda þúsund hermenn til Haítí eftir umsátur Kerfisvilla og mannleg mistök leitt til slyssins Fleiri gamalmenni en börn í Kína Sátu undir sögufyrirlestri Pútíns Báðir vilja mynda ríkisstjórn en ekki vinna með aröbum Minnst 64 sagðir látnir í árekstri hraðlesta á Spáni Opinberuðu lögbrot í kjúklingabúi með falinni myndavél Ted Bundy tengdur við 52 ára gamalt óleyst morð Meirihluti atkvæða talinn en enginn með þingmeirihluta Tekur við Bolsonaro opnum örmum Munda fallbyssurnar við landamærin Enginn skýr sigurvegari í útgönguspám Efins um „einkaframtak Norðmanna og Finna“ Tveir ákærðir vegna uppákomu við bandaríska herstöð á Englandi Ákæra Comey enn eina ferðina Stubb og Støre ræddu við Pútín Fóðruðu loftslagsvá aðeins minna en metárið á undan Kjörstaðir opnir í Ísrael Óljóst hver mun leiða ríkisstjórn Stúdenta í Serbíu Trump segir svindlað í brasilísku kosningunum Kosningar í Ísrael: Arabaflokkarnir gætu ráðið úrslitum Biskupar sjá eftir bænastund með Trump Fundu 31 byssu, Hitler-brjóstmynd og danskan fána Áhrifavaldar sektaðir fyrir að auglýsa veðmál Stór hluti Oxford Street orðinn göngugata Sjá meira