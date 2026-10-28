Fleiri gamalmenni en börn í Kína Samúel Karl Ólason skrifar 28. október 2026 13:59 Eldri borgarar í almenningsgarði í Fuyang í Kína. Getty/CFOTO, Future Publishing Í Kína má nú í fyrsta sinn finna fleiri gamalmenni en börn. Kínverska þjóðin hefur verið að eldast nokkuð hratt á undanförnum árum og áratugum og fylgjast hagfræðingar náið með þessum tölum og því hvaða áhrif þessi þróun mun hafa á næststærsta hagkerfi heimsins og heiminn allan. Hagstofa Kína birti í síðustu viku ný gögn sem sýna að 223 milljónir manna, eða 23 prósent þjóðarinnar, eru núna 65 ára eða eldri. Þá eru fjórtán ára börn og yngri orðin 213 milljónir talsins, eða 22 prósent þjóðarinnar. Hér á Íslandi, þann 1. janúar í fyrra, var fjöldi 65 ára og eldri í heildina 61.752, samkvæmt gögnum frá Hagstofunni. Það samsvarar um 15,9 prósentum þjóðarinnar (389.444). Fjórtán ára og yngri voru 69.701 eða 17,9 prósent þjóðarinnar. Fæðingartíðni hefur aldrei verið lægri Yfirvöld í Kína hafa reynt að grípa til aðgerða ætlað að auka fæðingartíðni. Fólk hefur verið hvatt til að gifta sig fyrr og byrja fyrr að eignast börn og eignast fleiri, eins og fram kemur í frétt BBC. Það hefur þó ekki borið árangur enn sem komið er. Meðal ástæðna sem nefndar hafa verið fyrir þessari þróun er hækkandi framfærslukostnaður, aukið álag á fólk og breytt hlutverk kynjanna. Fyrr á árinu voru gefin út gögn sem sýndu að í fyrra fæddust 7,92 milljónir barna. Það voru 1,62 milljónum færri börn en ári áður. Fæðingartíðni var 5,63 börn á hverja þúsund íbúa í fyrra og hefur aldrei verið lægri síðan mælingar hófust árið 1949. Í heildina voru Kínverjar 1,404 milljarðar í fyrra en þeim fækkað um þrjár milljónir og hefur fækkað í fjögur ár í röð. Kína Mest lesið Ráðin til þess að fremja ofbeldisbrot á Íslandi Innlent Hildi og Inga Þór sagt upp Innlent Minnst 64 sagðir látnir í árekstri hraðlesta á Spáni Erlent Afkomendur síðasta böðuls á Íslandi búa enn á Illugastöðum Innlent Kattahland og skítur á gólfum og upp eftir veggjum Innlent Telur starfsmenn hæfa til að meta stjórnsýslu yfirmanns síns Innlent Munda fallbyssurnar við landamærin Erlent Opinberuðu lögbrot í kjúklingabúi með falinni myndavél Erlent Saslauskas og Sodys stálu 100 milljónum: Gucci-taska, dýrar dúnúlpur og 68 vitorðsmenn Innlent Google gerir athugasemdir við frumvarp Ingu Innlent Fleiri fréttir Fleiri gamalmenni en börn í Kína Sátu undir sögufyrirlestri Pútíns Báðir vilja mynda ríkisstjórn en ekki vinna með aröbum Minnst 64 sagðir látnir í árekstri hraðlesta á Spáni Opinberuðu lögbrot í kjúklingabúi með falinni myndavél Ted Bundy tengdur við 52 ára gamalt óleyst morð Meirihluti atkvæða talinn en enginn með þingmeirihluta Tekur við Bolsonaro opnum örmum Munda fallbyssurnar við landamærin Enginn skýr sigurvegari í útgönguspám Efins um „einkaframtak Norðmanna og Finna“ Tveir ákærðir vegna uppákomu við bandaríska herstöð á Englandi Ákæra Comey enn eina ferðina Stubb og Støre ræddu við Pútín Fóðruðu loftslagsvá aðeins minna en metárið á undan Kjörstaðir opnir í Ísrael Óljóst hver mun leiða ríkisstjórn Stúdenta í Serbíu Trump segir svindlað í brasilísku kosningunum Kosningar í Ísrael: Arabaflokkarnir gætu ráðið úrslitum Biskupar sjá eftir bænastund með Trump Fundu 31 byssu, Hitler-brjóstmynd og danskan fána Áhrifavaldar sektaðir fyrir að auglýsa veðmál Stór hluti Oxford Street orðinn göngugata Sagðir vilja fá Orbán til að stýra Sameinuðu þjóðunum Áfall fyrir Donald Trump og Vladimír Pútín Tókst ekki moða neitt úr miðjunni Fundu auðgað úran í dánarbúi Óvæntur sigur Lula en Bolsonaro vill ógilda úrslitin „Noregur sökkar“ Vučić játar ósigur Sjá meira