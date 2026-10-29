Þriggja daga þjóðarsorg hafin á Spáni Telma Tómasson skrifar 29. október 2026 06:33 Mikill viðbúnaður var við slysið og er enn. Vísir/EPA Þriggja daga þjóðarsorg hefur verið lýst yfir á Spáni í kjölfar þess að minnst 68 létu lífið og tugir slösuðust í alvarlegu lestarslysi í gær. Viðbragðsaðilar unnu á vettvangi slyssins í alla nótt í leit að fleiri fórnarlömbum, en svæðið var lýst upp með sterkum flóðljósum til að auðvelda vinnuna. Að sögn spænska innanríkisráðuneytisins hefur hundruðum manna verið stefnt á vettvang til að aðstoða við björgunar- og hreinsunarstarf. Notaðir eru drónar og þyrlur til að finna hugsanleg fórnarlömb og fjarlægja brak, eftir því sem fram kemur á vef breska ríkismiðilsins BBC. Svæðið var lýst upp svo viðbragðsaðilar gætu haldið áfram að vinna um kvöldið. Vísir/EPA Yfirvöld rannsaka nú tildrög slyssins, sem varð í gærmorgun þegar lest á leið frá Madríd til Sevilla skall á annarri lest sem var kyrrstæð. Rúmlega 500 manns voru um borð í lestunum tveimur, 147 í þeirri kyrrstæðu sem hafði stöðvast á teinunum vegna tölvubilunar, að sögn Óscars Puente, samgönguráðherra Spánar. Samgönguráðherra Spánar hefur greint frá því að tvennt hafi leitt til slyssins, fyrst kerfisvilla og því næst ákvörðun um að önnur lestin mætti keyra áfram þrátt fyrir að vera á rauðu. Forsætisráðherra Spánar Pedro Sanchez með forseta Castilla-La Mancha Emiliano Garcia-Page ræddu við fjölmiðla í gær. Vísir/EPA Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sagði þjóðina alla syrgja hina látnu og kvað sársauka aðstandenda mikinn. Spánn Samgönguslys Tengdar fréttir Fresta leikjum á Spáni vegna lestarslyssins 24 leikjum í Copa del Rey-bikarkeppninni á Spáni í fótbolta hefur verið aflýst vegna lestarslyss sem varð á Spáni í dag. 28. október 2026 13:59 Minnst 64 sagðir látnir í árekstri hraðlesta á Spáni Tvær hraðlestir rákust á í Toledo á Mið-Spáni í morgun. Að minnsta kosti 64 eru sagðir látnir en talið er að tala látinna muni hækka. Hundruð farþega voru í lestunum tveimur. 28. október 2026 09:07 Mest lesið Fjarlægðu myndskeið af golfhermi úr Kveiksþætti Innlent Hafi ekki verið í formlegri heimsókn í moskunni Innlent „Mér finnst það alvarlegt“ Innlent Kveiksþætti kippt út tímabundið Innlent Þurft að dvelja í einangrunarklefum vegna plássleysis Innlent Hildi og Inga Þór sagt upp Innlent Hljóta dóm fyrir að kveikja í Teslu lögreglumanns eftir allt saman Innlent Hópamyndun og hótanir unglinga við félagsmiðstöð í Kópavogi Innlent Engar vísbendingar og lítið af upplýsingum Innlent Íslendingar losa meira en Evrópubúar í langflestu Innlent Fleiri fréttir Þriggja daga þjóðarsorg hafin á Spáni Telja síðustu atkvæðin í Ísrael Stýrivextir óbreyttir og stutt í kosningar Skipverjar skemmtiferðaskips sitja fastir í Kambódíu Senda þúsund hermenn til Haítí eftir umsátur Kerfisvilla og mannleg mistök leitt til slyssins Fleiri gamalmenni en börn í Kína Sátu undir sögufyrirlestri Pútíns Báðir vilja mynda ríkisstjórn en ekki vinna með aröbum Minnst 64 sagðir látnir í árekstri hraðlesta á Spáni Opinberuðu lögbrot í kjúklingabúi með falinni myndavél Ted Bundy tengdur við 52 ára gamalt óleyst morð Meirihluti atkvæða talinn en enginn með þingmeirihluta Tekur við Bolsonaro opnum örmum Munda fallbyssurnar við landamærin Enginn skýr sigurvegari í útgönguspám Efins um „einkaframtak Norðmanna og Finna“ Tveir ákærðir vegna uppákomu við bandaríska herstöð á Englandi Ákæra Comey enn eina ferðina Stubb og Støre ræddu við Pútín Fóðruðu loftslagsvá aðeins minna en metárið á undan Kjörstaðir opnir í Ísrael Óljóst hver mun leiða ríkisstjórn Stúdenta í Serbíu Trump segir svindlað í brasilísku kosningunum Kosningar í Ísrael: Arabaflokkarnir gætu ráðið úrslitum Biskupar sjá eftir bænastund með Trump Fundu 31 byssu, Hitler-brjóstmynd og danskan fána Áhrifavaldar sektaðir fyrir að auglýsa veðmál Stór hluti Oxford Street orðinn göngugata Sagðir vilja fá Orbán til að stýra Sameinuðu þjóðunum Sjá meira