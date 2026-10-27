Erlent

Stubb og Støre ræddu við Pútín

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Stubb og Store ræddu báðir við Pútín.
Stubb og Store ræddu báðir við Pútín. EPA/CORNELIUS POPPE

Forseti Finnlands Alexander Stubb og forsætisráðherra Noregs Jonas Gahr Støre ræddu símleiðis við Vladimír Pútín Rússlandsforseta í morgun. Þeir segja samtalið hafa verið hreinskiptið og viðamikið þar sem þeir hafi gagnrýnt framferði Rússa í Úkraínu.

Vestrænir leiðtogar hafa að mestu slitið á samskiptin við Pútín síðan Rússar réðust inn í Úkraínu í febrúar 2022. Í yfirlýsingu frá leiðtogunum segir að þeir hafi átt frumkvæðið að símafundinum. Þeir hafi rætt stríðið í Úkraínu og diplómatískar leiðir til að binda enda á það og stuðla að friði og stöðugleika í Evrópu.

„Umræðurnar voru opnar og efnismiklar. Við erum nágrannaríki Rússlands. Niðurstaða þessa stríðs mun hafa bein áhrif á öryggi okkar og á öryggi Evrópu almennt. Til að binda enda á stríðið þarf beinar viðræður,“ segir forseti Finnlands.

Forsætisráðherra Noreg leggur áherslu á í sinni tilkynningu að stríðið muni hafa áhrif á komandi kynslóðir. Hann hafi í sínu símtali lagt áherslu á mikilvægi þess að dregið verði úr spennu í Evrópu. 

Bæði ríkin, Noregur og Finnland eiga landamæri að Rússlandi. Fram kemur í frétt danska ríkisútvarpsins af málinu að rússnesk yfirvöld staðfesti að símtalið hafi átt sér stað. Þá hafi leiðtogarnir rætt við Volodomír Selenskí Úkraínuforseta um símtalið.

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