Stubb og Støre ræddu við Pútín Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 27. október 2026 10:09 Stubb og Store ræddu báðir við Pútín. EPA/CORNELIUS POPPE Forseti Finnlands Alexander Stubb og forsætisráðherra Noregs Jonas Gahr Støre ræddu símleiðis við Vladimír Pútín Rússlandsforseta í morgun. Þeir segja samtalið hafa verið hreinskiptið og viðamikið þar sem þeir hafi gagnrýnt framferði Rússa í Úkraínu. Vestrænir leiðtogar hafa að mestu slitið á samskiptin við Pútín síðan Rússar réðust inn í Úkraínu í febrúar 2022. Í yfirlýsingu frá leiðtogunum segir að þeir hafi átt frumkvæðið að símafundinum. Þeir hafi rætt stríðið í Úkraínu og diplómatískar leiðir til að binda enda á það og stuðla að friði og stöðugleika í Evrópu. „Umræðurnar voru opnar og efnismiklar. Við erum nágrannaríki Rússlands. Niðurstaða þessa stríðs mun hafa bein áhrif á öryggi okkar og á öryggi Evrópu almennt. Til að binda enda á stríðið þarf beinar viðræður,“ segir forseti Finnlands. Forsætisráðherra Noreg leggur áherslu á í sinni tilkynningu að stríðið muni hafa áhrif á komandi kynslóðir. Hann hafi í sínu símtali lagt áherslu á mikilvægi þess að dregið verði úr spennu í Evrópu. Bæði ríkin, Noregur og Finnland eiga landamæri að Rússlandi. Fram kemur í frétt danska ríkisútvarpsins af málinu að rússnesk yfirvöld staðfesti að símtalið hafi átt sér stað. Þá hafi leiðtogarnir rætt við Volodomír Selenskí Úkraínuforseta um símtalið. Innrás Rússa í Úkraínu Noregur Úkraína Finnland Rússland Mest lesið Aukafundur borgarfulltrúa: Tugir stöðugilda í nýrri hrinu uppsagna og niðurskurðar Innlent „Von okkar er að lík Lúlla finnist og við getum jarðað hann“ Innlent „Við eigum bara að þegja og sætta okkur við þetta“ Innlent Trump segir svindlað í brasilísku kosningunum Erlent Fjörutíu föngum fylgt úr landi fyrstu níu mánuði ársins Innlent Óljóst hver mun leiða ríkisstjórn Stúdenta í Serbíu Erlent Lögregla kölluð til vegna drengjanna í Goðafossi Innlent Kosningar í Ísrael: Arabaflokkarnir gætu ráðið úrslitum Erlent Biskupar sjá eftir bænastund með Trump Erlent Fundu 31 byssu, Hitler-brjóstmynd og danskan fána Erlent Fleiri fréttir Fóðruðu loftslagsvá aðeins minna en metárið á undan Kjörstaðir opnir í Ísrael Óljóst hver mun leiða ríkisstjórn Stúdenta í Serbíu Trump segir svindlað í brasilísku kosningunum Kosningar í Ísrael: Arabaflokkarnir gætu ráðið úrslitum Biskupar sjá eftir bænastund með Trump Fundu 31 byssu, Hitler-brjóstmynd og danskan fána Áhrifavaldar sektaðir fyrir að auglýsa veðmál Stór hluti Oxford Street orðinn göngugata Sagðir vilja fá Orbán til að stýra Sameinuðu þjóðunum Áfall fyrir Donald Trump og Vladimír Pútín Tókst ekki moða neitt úr miðjunni Fundu auðgað úran í dánarbúi Óvæntur sigur Lula en Bolsonaro vill ógilda úrslitin „Noregur sökkar“ Vučić játar ósigur Stúdentahreyfing freistar að velta þaulsetnum Vučić Leikur á hnífsegg í Brasilíu Machado snýr heim eftir nær árs útlegð Hinn grunaði með geðklofa og fluttur á geðdeild Stefna Anthropic fyrir brot á höfundarrétti Presley Loka Vesturbakkanum á kjördag Ísraela Serbar ganga til skyndikosninga Baráttan um Brasilíu Sleit sambandi við föður sinn í ljósi ásakana Nóg sé komið af Trump Musk segi ósatt um Starlink Lést við að bjarga sonum sínum undan straumnum Arnarhreiður Hitlers sviðin rúst Þúsund handteknir og táragasið hvergi sparað Sjá meira