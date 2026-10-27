Kjörstaðir opnir í Ísrael

Kjörstaðir voru opnaðir í Ísrael í morgun í fyrstu þingkosningum frá árás Hamas-liða 7. október 2023, sem leiddi til blóðugra átaka á Gaza. Flestar skoðanakannanir benda til þess að stjórnarbandalag Benjamins Netanyahu forsætisráðherra muni missa meirihluta sinn á ísraelska þinginu, Knesset, sem telur 120 þingsæti.
Á sama tíma er talið ólíklegt að stjórnarandstöðuflokkar, með Gadi Eisenkot í broddi fylkingar, nái því 61 þingsæti sem þarf til að ná meirihluta og mynda ríkisstjórn, eftir því sem fram kemur í erlendum fréttamiðlum.
Vegna hlutfallskosningakerfis í Ísrael er hefð fyrir samsteypustjórnum og baráttan um völdin getur leitt til óvæntra bandalaga, eins og dæmi eru um, eftir því sem fram kemur í breska ríkismiðlinum BBC.
Þetta gæti þýtt að fram undan séu vikur eða mánuðir af pólitísku þrefi. Talið er að um 70 þúsund Ísraelar, búsettir erlendis, hafi komið heim til að kjósa og um hálf milljón manna mun greiða atkvæði sitt í fyrsta sinn.
Ísraelar ganga að kjörborðinu á morgun, þriðjudaginn 27. október, í fyrstu þingkosningunum frá árás Hamas 7. október 2023 og blóðugum átökunum sem fylgt hafa í kjölfarið.
Öllum landamærastöðvum á Vesturbakkanum verður lokað á meðan kosningar fara fram í Ísrael. Palestínumönnum verður meinaður aðgangur að öllum landtökubyggðum.
Ísraelskir landtökumenn réðust í dag á hóp evrópskra erindreka á Vesturbakkanum í Palestínu. Belgísk stjórnvöld og Ísraelsher fordæma árásina en ísraelska forsætisráðuneytið dregur frásögnina í efa.