Rukka erlenda nemendur um milljónir Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 29. október 2026 10:15 Silja Bára Ómarsdóttir er rektor Háskóla Íslands. Vísir/Anton Brink Nemendur sem koma utan Evrópska efnahagssvæðisins og hyggjast stunda nám við Háskóla Íslands þurfa núna að greiða allt að rúmar þrjár milljónir króna í skólagjöld. Þeir nemendur sem vilja stunda grunnám í alþjóðlegu námi í menntunarfræði og grunnám á hugvísindasviði þurfa að greiða minnst eða 1,450 milljónir króna á ári. Gjöldin hækka hins vegar umtalsvert þegar litið er til náms á meistarastigi. Nám til meistaragráðu á heilbrigðisvísindasviði og svokallað þverfaglegt nám er dýrast eða 3,250 milljónir króna á ári. Aðrar námsleiðir, til dæmis á félagsvísindasviði, kosta 2,350 milljónir króna. Meistarnám á heilbrigðisvísindasviði er hvað dýrast. Upplýsingar um nýju skólagjöldin má finna á ensku á vefsíðu Háskóla Íslands. Auk þess að greiða skólagjöldin ár hvert er nemendunum einnig skylt að greiða hundrað þúsund króna skrásetningargjaldið og umsóknargjald upp á tuttugu þúsund krónur sem ekki fæst endurgreitt. Breytingin kemur í kjölfar lagabreytinga Loga Einarssonar háskólamálaráðherra sem lagði til að háskólar mættu gera nemendum sem eru með ríkisfang utan Evrópska efnahagssvæðisins, að undanskildum Færeyjum og Grænlandi, að greiða sérstök gjöld. Þau eiga að mæta þeim útgjöldum fyrir þá nemendur sem ekki fylgir fjárframlag. Á sama tíma og heimild var gefin fyrir skólagjöldunum var skrásetningargjald háskólanna hækkað úr 75 þúsund krónum í hundrað þúsund krónur. Háskóli Íslands er ekki sá eini sem hefur nýtt sér lögin og sett á skólagjöld. Í vor reið Listaháskóli Íslands á vaðið og hækkaði skólagjöldin en dýrasta námsleiðin nemur 5,5 milljónum króna. Miðað við athugun á heimasíðu Háskólans á Akureyri hafa skólagjöldin ekki verið sett á þar. Háskólar Skóla- og menntamál Hagsmunir stúdenta Innflytjendamál Mest lesið Blöskraði biðin í björgun við Stuðlagil og barðist fyrir námskeiði Innlent Fjarlægðu myndskeið af golfhermi úr Kveiksþætti Innlent Nýja Ölfusárbrúin hægt en örugglega dregin yfir ána Innlent Notkun ólöglegra peptíða „rússnesk rúlletta“ Innlent Segir fólk geta verið nýrnaveikt árum saman án þess að vita Innlent Sögðu öllum upp á Hjálpartækjamiðstöð SÍ Innlent Þriggja daga þjóðarsorg hafin á Spáni Erlent Hópamyndun og hótanir unglinga við félagsmiðstöð í Kópavogi Innlent Hafi ekki verið í formlegri heimsókn í moskunni Innlent Gular viðvaranir en svo fremur milt í veðri Veður Fleiri fréttir Til Ilulissat á Airbus með nýjum flugvelli Biðin á Landspítalanum styttist til muna Segir fólk geta verið nýrnaveikt árum saman án þess að vita Rukka erlenda nemendur um milljónir Nýja Ölfusárbrúin hægt en örugglega dregin yfir ána Notkun ólöglegra peptíða „rússnesk rúlletta“ Frumvarp kynnt um afnám æviráðningar Bein útsending: Kynnir aðgerðaáætlun gegn fátækt barna Sögðu öllum upp á Hjálpartækjamiðstöð SÍ Blöskraði biðin í björgun við Stuðlagil og barðist fyrir námskeiði Hópamyndun og hótanir unglinga við félagsmiðstöð í Kópavogi Fjarlægðu myndskeið af golfhermi úr Kveiksþætti Þurft að dvelja í einangrunarklefum vegna plássleysis „Mér finnst það alvarlegt“ Hafi ekki verið í formlegri heimsókn í moskunni Kveiksþætti kippt út tímabundið Söfnuðust saman við sendiráðið og mótmæltu refsiaðgerðum „Séum tilbúin þegar og ef þessi veruleiki birtist okkur“ Hljóta dóm fyrir að kveikja í Teslu lögreglumanns eftir allt saman Sveik hundruð þúsunda af vistmanni á Grenilundi Engar vísbendingar og lítið af upplýsingum Íslendingar losa meira en Evrópubúar í langflestu Sýna sögulega þingfestingu í öðrum sal Braut kynferðislega á fatlaðri stjúpdóttur sinni Golfarar reynt að borga sig fram fyrir biðlistana Rannsaka komu mögulegra launmorðingja hingað til lands Breytir verkefnastofu í ráðuneytisstofnun Google gerir athugasemdir við frumvarp Ingu Saslauskas og Sodys stálu 100 milljónum: Gucci-taska, dýrar dúnúlpur og 68 vitorðsmenn Heimsending sögð ógn við lýðheilsu en þjónusta þegar ríkið á í hlut Sjá meira