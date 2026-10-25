Vučić játar ósigur Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 25. október 2026 21:50 Alexander Vučić hefur verið fastur liður í stjórnmálum landsins í langan tíma. Getty Aleksandar Vučić formaður stjórnarflokks Serbíu hefur viðurkennt ósigur sinn í skyndikosningum til þings sem fóru fram þar í landi í dag. Serbneski framfaraflokkurinn undir forystu Vučić hefur farið með stjórn landsins í hálfan annan áratug og Vučić sjálfur flakkað á milli embættis forsætisráðherra og forseta. Knúið var á um kosningar í flýti eftir tvö ár af nær látlausum mótmælum undir forystu stúdenta. Samkvæmt bráðabirgðatölum stefnir allt í stórsigur lista stúdenta. „Lokatölur liggja ekki fyrir en það er ljóst að við höfum tapað þessum kosningum,“ sagði Vučić við stuðningsmenn sína á kosningavöku flokks síns á tíunda tímanum í kvöld að íslenskum tíma. Kjörsóknartölur hafa ekki verið staðfestar enda stutt síðan kjörkössum var lokað en allt bendir til þess að þátttaka hafi verið sögulega mikil. Kosningarnar marka hápunkt tæplega tveggja ára mótmælaöldu sem hófst eftir að steypt skyggni við lestarstöðina í Novi Sad hrundi í nóvember 2024 með þeim afleiðingum að sextán létust. Slysið varð að tákni fyrir það sem mótmælendur telja útbreidda spillingu, frændhygli og ábyrgðarleysi í serbneskum stjórnmálum. Stúdentar tóku forystu í mótmælunum og lokuðu um tíma háskólum og götum víða um land. Í kosningunum bauð mótmælahreyfingin fram lista 250 frambjóðenda sem voru valdir á fundum stúdenta við háskóladeildir landsins. Þeirra á meðal eru háskólakennarar, læknar, leikarar og aðrir einstaklingar utan hefðbundinnar flokkspólitíkur. Serbía Mest lesið Ekki boðaður á stjórnarfundi: „Þetta hefur aldrei gerst áður í sögu Landsvirkjunar“ Innlent „Jón Gnarr er ein mesta prímadonna Íslandssögunnar“ Innlent Lægðin fyrr á ferðinni Veður Nóg sé komið af Trump Erlent Fluttur á bráðamóttöku eftir líkamsárás í Skeifunni Innlent Musk segi ósatt um Starlink Erlent Segir Viðreisn í krísu og útilokar ekki að hætta stuðningi Innlent Ekki sjálfsagt að bóka flug með löngum fyrirvara Innlent Upplifa endurtekið áfall vegna dómsins Innlent Skiljanlega skiptar skoðanir á stærstu kerfisbreytingu í áratug Innlent Fleiri fréttir Vučić játar ósigur Stúdentahreyfing freistar að velta þaulsetnum Vučić Leikur á hnífsegg í Brasilíu Machado snýr heim eftir nær árs útlegð Hinn grunaði með geðklofa og fluttur á geðdeild Stefna Anthropic fyrir brot á höfundarrétti Presley Loka Vesturbakkanum á kjördag Ísraela Serbar ganga til skyndikosninga Baráttan um Brasilíu Sleit sambandi við föður sinn í ljósi ásakana Nóg sé komið af Trump Musk segi ósatt um Starlink Lést við að bjarga sonum sínum undan straumnum Arnarhreiður Hitlers sviðin rúst Þúsund handteknir og táragasið hvergi sparað Yfir hundrað handteknir í mótmælunum Geta notað drónana til fulls á ný Hafi fengið bréf um ásakanirnar en deildu því ekki með fleirum Minkarækt Dana mun heyra sögunni til Kim fór til Kína Neglt fyrir glugga og lestarstöðvum lokað Ekki enn náðst að slökkva í Arnarhreiðri Hitlers Vopnakapphlaup á Kóreuskaga „Rasísk hryðjuverkaárás“ að mati Macron Arnarhreiður Hitlers stendur í ljósum logum Gríðarlegur viðbúnaður í Frakklandi vegna morgundagsins Segist hafa tryggt staðbundið vopnahlé „Loka“ Vesturbakkanum eftir árás á hermenn Einn látinn eftir mögulega hryðjuverkaárás Thomas Markle sakaður um vörslu barnaníðsefnis Sjá meira