Hinn grunaði með geðklofa og fluttur á geðdeild Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. október 2026 15:52 Emmanuel Macron Frakklandsforseti lagði leið sína í Yvelines-hérðað eftir árásina. EPA Maður sem grunaður er um að hafa hafið skothríð í bæ í grennd við París hefur verið fluttur úr gæsluvarðhaldi á geðdeild. Einn lést í árásinni og slösuðust fimm, þar á meðal tólf ára gömul stúlka sem liggur þungt haldin. Árásin átti sér stað á föstudag í Yvelines-héraði sem er rétt vestan við París í Frakklandi. Hinn grunaði á að hafa ekið um bæinn Trappes og skotið út um gluggann. Árásin er talin vera byggð á kynþáttafordómum. Maðurinn var handtekinn tveimur klukkustundum síðar. Degi síðar voru þrír fjölskyldumeðlimir hans einnig handteknir. Í dag var maðurinn síðan látinn laus og fluttur á geðdeild en hann reyndist vera með geðklofa. Hann var einnig undir áhrifum kókaíns og kannabiss á meðan árásin stóð yfir. „Þessi athugun mun leiða í ljós hvort geðheilsa hans leyfir að yfirheyrslum verði haldið áfram,“ hefur Ouest-France eftir fulltrúa embættis saksóknara. Fimm urðu fyrir skotum mannsins, þar á meðal tólf ára gömul stúlka sem var alvarlega slösuð. Hún er enn á sjúkrahúsi. Maðurinn sem lést hét Pengo Bossio Wangi og var 26 ára gamall. Frakkland Mest lesið Ekki boðaður á stjórnarfundi: „Þetta hefur aldrei gerst áður í sögu Landsvirkjunar“ Innlent Nóg sé komið af Trump Erlent Musk segi ósatt um Starlink Erlent Fluttur á bráðamóttöku eftir líkamsárás í Skeifunni Innlent Skiljanlega skiptar skoðanir á stærstu kerfisbreytingu í áratug Innlent Ekki sjálfsagt að bóka flug með löngum fyrirvara Innlent Bóndinn segist stoltur stunda blóðmerahald Innlent Upplifa endurtekið áfall vegna dómsins Innlent Lést við að bjarga sonum sínum undan straumnum Erlent Lægðin fyrr á ferðinni Veður Fleiri fréttir Hinn grunaði með geðklofa og fluttur á geðdeild Stefna Anthropic fyrir brot á höfundarrétti Presley Loka Vesturbakkanum á kjördag Ísraela Serbar ganga til skyndikosninga Baráttan um Brasilíu Sleit sambandi við föður sinn í ljósi ásakana Nóg sé komið af Trump Musk segi ósatt um Starlink Lést við að bjarga sonum sínum undan straumnum Arnarhreiður Hitlers sviðin rúst Þúsund handteknir og táragasið hvergi sparað Yfir hundrað handteknir í mótmælunum Geta notað drónana til fulls á ný Hafi fengið bréf um ásakanirnar en deildu því ekki með fleirum Minkarækt Dana mun heyra sögunni til Kim fór til Kína Neglt fyrir glugga og lestarstöðvum lokað Ekki enn náðst að slökkva í Arnarhreiðri Hitlers Vopnakapphlaup á Kóreuskaga „Rasísk hryðjuverkaárás“ að mati Macron Arnarhreiður Hitlers stendur í ljósum logum Gríðarlegur viðbúnaður í Frakklandi vegna morgundagsins Segist hafa tryggt staðbundið vopnahlé „Loka“ Vesturbakkanum eftir árás á hermenn Einn látinn eftir mögulega hryðjuverkaárás Thomas Markle sakaður um vörslu barnaníðsefnis Enn einu skipinu sökkt á Svartahafi Flugsamgöngur í lamasessi vegna öflugs fellibyls Saka Kanadamenn um afskipti af kosningunum „Niðurstaðan er sú að hann setti þetta aftur á“ Sjá meira