Brasilíumenn ganga í dag að kjörborðinu í seinni umferð forsetakosninga þar sem sitjandi forsetinn Luiz Inácio Lula da Silva etur kappi við Flávio Bolsonaro, öldungadeildarþingmann og elsta son fyrrverandi forsetans Jair Bolsonaro.
Kosningarnar eru hnífjafnar samkvæmt síðustu skoðanakönnunum og fara fram í skugga mikillar pólitískrar skautunar sem birtist einna skýrast í því að faðir Flávio og fyrrverandi forseti Jair Bolsonaro situr í fangelsi fyrir tilraunir til að halda völdum eftir ósigur sinn í forsetakosningunum 2022.
Um 158,8 milljónir Brasilíumanna eru á kjörskrá. Kjörstöðum verður lokað klukkan 17 að brasilískum tíma, eða núna klukkan átta að íslenskum, og talning hefst þegar í stað samkvæmt umfjöllun Reuters.
Flávio Bolsonaro hafði betur í fyrri umferð kosninganna 4. október síðastliðinn með 56,1 milljón atkvæða, eða 47,03 prósent gildra atkvæða. Lula fékk 53,9 milljónir, eða 45,16 prósent. Munurinn var því ekki nema rúmar 2,2 milljónir atkvæða sem þykir naumt í risavöxnu og fjölmennu landi eins og Brasilíu.
Þetta var minnsti munur á tveimur efstu frambjóðendum í fyrri umferð forsetakosninga í Brasilíu frá því að herforingjastjórnin lét upp laupana og lýðræði var aftur komið á í landinu.
Flávio Bolsonaro er 45 ára og hefur setið í öldungadeildinni sem fulltrúi Rio de Janeiro. Þetta er í fyrsta sinn sem hann sækist eftir forsetaembættinu.
Lula er áttræður og sækist eftir fjórða kjörtímabili sínu sem forseti. Hann var forseti frá 2003 til 2010 og sneri aftur í embættið árið 2023 eftir að hafa sigrað Jair Bolsonaro í afar jöfnum kosningum árið áður.
Jair Bolsonaro sjálfur er ekki á kjörseðlinum enda afplánar hann 27 ára fangelsisdóm eftir að hæstiréttur Brasilíu sakfelldi hann árið 2025 fyrir samsæri um valdarán eftir ósigur hans gegn Lula árið 2022.
Flávio hefur gert mál föður síns að digrum hluta kosningabaráttu sinnar og hefur heitið því að beita sér fyrir því að hann verði náðaður eða fái sakaruppgjöf verði hann forseti