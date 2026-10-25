Serbar ganga til skyndikosninga Áróra L Davíðsdóttir skrifar 25. október 2026 12:06 Aleksandar Vucic leiðtogi serbneska framfaraflokksins og fráfarandi forseti Serbíu greiddi atkvæði í þingkosningunum í morgun. AP Serbar ganga að kjörborðinu í dag eftir að fyrrverandi forseti Serbíu, Aleksandar Vucic, rauf þing í september síðastliðnum og boðaði til skyndikosninga eftir mikinn styr síðastliðin ár. Hann hafði setið ýmist sem forseti eða forsætisráðherra Serbíu í tólf ár. Ðuro Macut forsætisráðherra óskaði eftir því að Aleksandar Vucic, forseti og flokksbróðir hans, ryfi þing og boðaði til kosninga þann 9. september síðastliðinn og varð hann við þeirri bón. Þann 27. september sagði Vucic síðan af sér embætti forseta. Sjá einnig: Boðar til skyndikosninga til að lægja öldurnar í Serbíu Möguleiki er á að hreyfing undir forystu stúdenta skáki stjórnarflokki Vucics, Serbneska framfaraflokknum (SNS), í kosningunum, segir í umfjöllun Politico. Í skoðanakönnun fyrirtækisins New Serbian Political Thought sem birt var á þriðjudaginn hafi Stúdentalistinn verið með naumt forskot á SNS, 44,5 prósenta fylgi gegn 42,7 prósenta fylgi Vučić. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan 6 í morgun að íslenskum tíma og þeim lokar klukkan 19 í kvöld.AP Sé það í fyrsta sinn í meira en áratug að framboðslisti stjórnarandstöðu leiði í skoðanakönnun fyrir kosningar. Stúdentalistinn er sagður berjast gegn spillingu og kúgun. Sjá einnig: Serbar á Íslandi mótmæla: „Það er ósanngjarnt að taka af fólki réttinn til að kjósa“ Mótmælaalda hófst í Serbíu í nóvember 2024 þegar nýuppgert skyggni á járnbrautarstöð hrundi í borginni Novi Sad og varð sextán manns að bana. Mótmæli undir forystu námsmanna hafa nú staðið yfir í tvö ár. Saka þau stjórnvöld um spillingu og krefjast þess að einhver axli ábyrgð á harmleiknum. Serbía Mest lesið Nóg sé komið af Trump Erlent Musk segi ósatt um Starlink Erlent Fluttur á bráðamóttöku eftir líkamsárás í Skeifunni Innlent Ekki sjálfsagt að bóka flug með löngum fyrirvara Innlent Bóndinn segist stoltur stunda blóðmerahald Innlent Skiljanlega skiptar skoðanir á stærstu kerfisbreytingu í áratug Innlent Lést við að bjarga sonum sínum undan straumnum Erlent Sleit sambandi við föður sinn í ljósi ásakana Erlent Arnarhreiður Hitlers sviðin rúst Erlent Hörður Arnarsson og náttúru- og innviðagjald á Sprengisandi Innlent Fleiri fréttir Loka Vesturbakkanum á kjördag Ísraela Serbar ganga til skyndikosninga Baráttan um Brasilíu Sleit sambandi við föður sinn í ljósi ásakana Nóg sé komið af Trump Musk segi ósatt um Starlink Lést við að bjarga sonum sínum undan straumnum Arnarhreiður Hitlers sviðin rúst Þúsund handteknir og táragasið hvergi sparað Yfir hundrað handteknir í mótmælunum Geta notað drónana til fulls á ný Hafi fengið bréf um ásakanirnar en deildu því ekki með fleirum Minkarækt Dana mun heyra sögunni til Kim fór til Kína Neglt fyrir glugga og lestarstöðvum lokað Ekki enn náðst að slökkva í Arnarhreiðri Hitlers Vopnakapphlaup á Kóreuskaga „Rasísk hryðjuverkaárás“ að mati Macron Arnarhreiður Hitlers stendur í ljósum logum Gríðarlegur viðbúnaður í Frakklandi vegna morgundagsins Segist hafa tryggt staðbundið vopnahlé „Loka“ Vesturbakkanum eftir árás á hermenn Einn látinn eftir mögulega hryðjuverkaárás Thomas Markle sakaður um vörslu barnaníðsefnis Enn einu skipinu sökkt á Svartahafi Flugsamgöngur í lamasessi vegna öflugs fellibyls Saka Kanadamenn um afskipti af kosningunum „Niðurstaðan er sú að hann setti þetta aftur á“ Ákærður fyrir að nauðga sautján ára stúlku en neitar sök Lögðu andstæðingunum vafasöm orð í munn með gervigreind Sjá meira