Stefna Anthropic fyrir brot á höfundarrétti Presley Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. október 2026 14:39 Elvis Presley lést þann 16. ágúst árið 1977. Getty Eigendur tónlistar Elvis Presley hafa stefnt gervigreindarrisanum Anthropic fyrir að hafa notað lög listamannsins í þjálfun á gervigreindarlíkönum. Í stefnunni er því haldið fram að Anthropic, sem á gervigreindarmállíkanið Claude, hafi brotið gegn höfundarrétti 274 laga Presley. Þar á meðal eru heimsfræg lög á borð við Can't Help Falling in Love og Don't Be Cruel. „Stefnendur fyrir hönd Elvis höfða þetta mál til að framfylgja þessum einkarétti gagnvart stefnda, sem hefur byggt allt viðskiptalíkan sitt á höfundarréttarbrotum í áður óþekktum mæli,“ skrifar Richard Busch, lögmaðurinn á bak við málsóknina. Málið var höfðað af dótturfélagi Authentic Brand Groups sem fer að mestu með hugverkarétt Presley, þar á meðal stóran hluta lagasafns hans, vörumerki, og réttinn að nafni hans, ímynd og svipmóti. Billboard greindi frá málinu. Þar segir að tónlistarfyrirtæki hafi þegar ítrekað stefnt gervigreindarfyrirtækjum fyrir að stela hugverkum þeirra. Anthropic og önnur gervigreindarfyrirtæki standa þegar frammi fyrir fjölmörgum málsóknum vegna þjálfunarinnar. Þegar gervigreindarmállíkön eru þjálfuð eru þau mötuð af milljónum af fyrirliggjandi verkum, oft á tíðum án þess að hugað sé að höfundarréttinum. Lögmaðurinn Busch er reyndur þegar kemur að höfundarrétti tónverka en hann var meðal annars lögmaður dánarbús Marvins Gaye. Þá vann hann umdeilt höfundarréttarmál sem höfðað var gegn Robin Thicke og Pharrell Williams um að lag þeirra „Blurred lines“ bryti gegn laginu „Got to Give It Up“ eftir Gaye. Bandaríkin Tónlist Gervigreind Höfundar- og hugverkaréttur Mest lesið Ekki boðaður á stjórnarfundi: „Þetta hefur aldrei gerst áður í sögu Landsvirkjunar“ Innlent Nóg sé komið af Trump Erlent Musk segi ósatt um Starlink Erlent Fluttur á bráðamóttöku eftir líkamsárás í Skeifunni Innlent Skiljanlega skiptar skoðanir á stærstu kerfisbreytingu í áratug Innlent Ekki sjálfsagt að bóka flug með löngum fyrirvara Innlent Bóndinn segist stoltur stunda blóðmerahald Innlent Upplifa endurtekið áfall vegna dómsins Innlent Lést við að bjarga sonum sínum undan straumnum Erlent Lægðin fyrr á ferðinni Veður Fleiri fréttir Hinn grunaði með geðklofa og fluttur á geðdeild Stefna Anthropic fyrir brot á höfundarrétti Presley Loka Vesturbakkanum á kjördag Ísraela Serbar ganga til skyndikosninga Baráttan um Brasilíu Sleit sambandi við föður sinn í ljósi ásakana Nóg sé komið af Trump Musk segi ósatt um Starlink Lést við að bjarga sonum sínum undan straumnum Arnarhreiður Hitlers sviðin rúst Þúsund handteknir og táragasið hvergi sparað Yfir hundrað handteknir í mótmælunum Geta notað drónana til fulls á ný Hafi fengið bréf um ásakanirnar en deildu því ekki með fleirum Minkarækt Dana mun heyra sögunni til Kim fór til Kína Neglt fyrir glugga og lestarstöðvum lokað Ekki enn náðst að slökkva í Arnarhreiðri Hitlers Vopnakapphlaup á Kóreuskaga „Rasísk hryðjuverkaárás“ að mati Macron Arnarhreiður Hitlers stendur í ljósum logum Gríðarlegur viðbúnaður í Frakklandi vegna morgundagsins Segist hafa tryggt staðbundið vopnahlé „Loka“ Vesturbakkanum eftir árás á hermenn Einn látinn eftir mögulega hryðjuverkaárás Thomas Markle sakaður um vörslu barnaníðsefnis Enn einu skipinu sökkt á Svartahafi Flugsamgöngur í lamasessi vegna öflugs fellibyls Saka Kanadamenn um afskipti af kosningunum „Niðurstaðan er sú að hann setti þetta aftur á“ Sjá meira