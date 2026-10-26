Kveðja Kristinn og Kristinn Valur Páll Eiríksson skrifar 26. október 2026 12:30 Kristinn Steindórsson (t.v.) og Kristinn Jónsson (t.h.) eru á förum frá Blikum. Vísir/Samsett Nafnarnir og 36 ára gömlu jafnaldrarnir Kristinn Jónsson og Kristinn Steindórsson eru á förum frá uppeldisfélaginu Breiðabliki. Félagið kvaddi félagana í gær. Báðir eru að klára samning sinn í Kópavogi við lok tímabilsins í Bestu deildinni sem kláraðist um helgina. Hvorugur fær nýjan samning við Breiðablik og því báðir á förum, líkt og Breiðablik staðfesti í sitthvorri kveðju-færslunni á Facebook-síðu félagsins í gær. Báðir voru utan leikmannahóps liðsins í 8-3 tapi Breiðabliks fyrir KR í lokaumferð deildarinnar um helgina. Báðir voru hluti af liði Blika sem vann fyrsta titil í sögu félagsins er það varð bikarmeistari árið 2009 og liðinu sem vann fyrsta Íslandsmeistaratitilinn 2010. Einnig voru þeir báðir hluti af Blikaliðinu sem varð Íslandsmeistari sumarið 2024 og þá unnu þeir bikartitil með liðinu á nýliðnu sumri. Hvorugur hefur staðfest hvort þeir haldi knattspyrnuiðkun áfram eða ekki og munu nafnarnir eflaust leggjast yfir sín mál næstu vikur og ákveða næstu skref. Breiðablik Besta deild karla Íslenski boltinn Fótbolti Mest lesið Heppinn að vera á lífi eftir rosalegan 15 bíla árekstur Sport Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því Enski boltinn „Ég sá fólk gráta úr gleði“ Fótbolti Treyja Gylfa fór á milljón Íslenski boltinn Hver gæti tekið við af Carrick? Enski boltinn Utan vallar: Fólk með ADHD má spila íþróttir Sport Ræddu bann Veigars: „Hræðilegur tími“ en „heppinn með dóminn“ Körfubolti Það er ekki hægt að reka allar þessar pissudúkkur Sport „Guð morning!“ Enski boltinn Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ Enski boltinn Fleiri fréttir Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristinn og Kristinn Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Markahæsta umferð sögunnar Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Gylfi valinn besti leikmaður ársins „Óvíst hvar Stefan Ljubicic mun spila“ „Engin krafa frá stjórn um að ná sæti í Evrópukeppni“ Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Hólmar Örn Eyjólfsson: „Horfi til baka og er bara stoltur“ Jóhannes Karl sér bjarta tíma fram undan: „Það var eitthvað að mótast, kjarni í liðinu“ Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Uppgjörið: Stjarnan – Valur 6-0 | Burstuðu Val og unnu Forsetabikarinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Uppgjörið: ÍA - Keflavík 4-4 | Jafnt eftir markaregn í Akraneshöllinni Sjáðu vítið sem Þórsarar vildu fá Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Leikur FH og Þórs færður vegna frosts Sjáðu fimmu Hrafnhildar Ásu í lokaumferðinni FH-konur töpuðu leiknum og titlinum en fengu bæði stóru verðlaunin „Þetta er bara ólýsanlegt” „Fólk var alveg að efast en ég vissi alltaf að þetta myndi detta” Sjá meira