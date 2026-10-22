Kempa leikstýrir tálbeitutrylli Ólafs Darra Magnús Jochum Pálsson skrifar 22. október 2026 14:09 Skogland mun leikstýra spennuþáttaseríunni Stóra bróður sem Óalfur Darri skrifar. GDCGraphics/Act 4 Kanadíski leikstjórinn Kari Skogland mun leikstýra spennuþáttaseríunni Stóra bróðir (Vigilant á ensku) sem byggir á samnefndri glæpasögu eftir Skúla Sigurðsson og fjallar um blaðamann sem tekst á við dularfulla tálbeituglæpi. Serían hefur verið í þróun í nokkur ár, Ólafur Darri Ólafsson leiðir handritaskrifin og hefjast tökur hérlendis í lok mánaðar. Bransamiðillinn Deadline greinir frá tíðindunum. Stóri bróðir/Vigilant er samevrópskt samstarfsverkefni íslenska framleiðslufyrirtækisins ACT4, streymisveitu Símans, þýsku sjónvarpsstöðvarinnar ZDF og dreifingarfyrirtækis þess, ZDF Studios. Stóri Bróðir er saga um hefnd og réttlæti. Á hverju fullu tungli er maður laminn í klessu. Gerandinn virðist sá sami í hvert sinn, svartklædd manneskja sem hverfur út í nóttina. Fórnarlömbin virðast handahófskennd í fyrstu en reynast vandlega valin: kynferðisbrotamenn sem hafa komist undan refsingu. Þáttaröðin segir annars vegar frá blaðamanni sem tekst á við að leysa þessa dularfullu glæpi og hins vegar árásarmanninum, sem lítur á sig sem fulltrúa réttlætis sem útdeilir refsingu. Stóri bróðir eftir Skúla Sigurðsson hlaut Blóðdropann. Skúli Sigurðsson vann íslensku glæpsagnaverðlaunin fyrir söguna árið 2022 og var tilnefndur til Glerlykilsins, skandinavísku glæpasagnaverðlaunanna. Ólafur Darri stýrir handritahöfundarherbergi fyrir þáttaröðina og auk hans eru í teyminu Víkingur Kristjánsson, Aníta Briem, Anna Gunndís Guðmundsdóttir og Teitur Magnússon. Nýjasta nafnið til að bætast í hópinn er kanadíski leikstjórinn Kari Skogland sem er sannkallaður reynslubolti, leikstýrði seríunni The Falcon and the Winter Soldier (2021) og hefur leikstýrt stökum þáttum í seríunum The Handmaid's Tale (2017-25), House of Cards (2012-18), The Walking Dead (2010-22), The Americans (2013-18) og Boardwalk Empire (2010-14) auk margra annarra. Tökur á þáttunum hefjast 29. október hérlendis en ekki liggur enn fyrir hvaða leikarar munu fara með hlutverk í þáttunum. Sjónvarp Símans mun sýna þættina hérlendis og ZDF sýna þá í Þýskalandi. Kvikmyndagerð á Íslandi Bandaríkin Kanada Bíó og sjónvarp Mest lesið „Ég get ekki leikið lengur. Ég get ekki lesið“ Lífið Síminn stoppar ekki vegna heimildarmyndar Bíó og sjónvarp Óleyst íslensk ráðgáta: Veist þú svarið? Lífið Færsluóður miðaldra höfundur: „Ég man ekki eftir að hafa gengið í þessar grúppur“ Lífið Tólf barna móðir selur sveitadraum Lífið Grenjaði, veipaði og keyrði stanslaust Lífið Gengst við slúðursögu um þungunarpróf Lífið White Lotus-stjarna bætist í leikhópinn Bíó og sjónvarp Kempa leikstýrir tálbeitutrylli Ólafs Darra Bíó og sjónvarp Konur æfi með líkamanum, ekki gegn honum Lífið Fleiri fréttir White Lotus-stjarna bætist í leikhópinn Síminn stoppar ekki vegna heimildarmyndar Kempa leikstýrir tálbeitutrylli Ólafs Darra Glee snýr aftur Cage og Banderas í næstu seríu True Detective Hætta við sýningu á The Social Reckoning á Íslandi Hleypur í skarðið vegna persónulegra mála Reeves Stelpurnar snúa aftur Horfa fram á sögulegt tap Diggers Kynlíf miðaldra kvenna í brennidepli Elma seld til útlanda Douglas gengst við enn einu framhjáhaldinu Hrútar orðnir að kóreskum kálfum La Gradiva hlaut Gullna lundann „Þetta eru verstu fréttir sem ég hef fengið á ævi minni“ Gengst loksins við fjörutíu ára gömlu ástarævintýri með Turner Leikur í myndinni en skilur ekki nokkurn skapaðan hlut Bransafólk í blússandi fíling Hasar, húmor og hryllingur til að hámhorfa í haust Hjónin David Leitch og Kelly McCormick hlutu heiðursverðlaun RIFF Hlaut óvænt heiðursverðlaun RIFF Gugga í gúmmíbát handtekin á frumsýningu „Þetta snýst um líf og dauða“ Níu bíómyndir sem berjast um heitustu verðlaunin Gömul leyndarmál koma upp á yfirborðið Streymisveitan Apple TV loksins á Íslandi Hinsta ferð Johns Snorra á hvíta tjaldið Sjónvarp Símans opnar veitu helgaða bresku sjónvarpsefni Sögulegur tvöfaldur sigur á Emmy-verðlaunum Af TikTok á skjáinn Sjá meira