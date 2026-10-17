Kannast ekki við lýsingar Jóns

Dómsmálaráðherra segist ekki kannast við það að samband hennar og utanríkisráðherra sé stirt, líkt og Jón Gnarr, fyrrverandi þingmaður Viðreisnar, hélt fram í gær. Það sé áfall fyrir flokkinn og ríkisstjórnina að hann kjósi að ganga úr þingflokknum.
Í þætti Spursmála í gær sagði Jón Gnarr, sem sagði sig í vikunni úr þingflokki Viðreisnar, að það andaði köldu milli Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra og formanns Viðreisnar, og Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. Það hafi verið hluti af ástæðum þess að hann vildi koma sér úr þingflokknum.
Þorbjörg Sigríður segist í samtali við fréttastofu ekki kannast við lýsingar Jóns.
„Ég get ekki tekið undir þessar lýsingar sem þarna komu fram en við erum auðvitað í stjórnmálum. Við tökumst reglulega á um hugmyndir og annað, en persónuleg samskipti hafa verið góð,“ segir Þorbjörg Sigríður.
Hún og Þorgerður séu góðar vinkonur.
„Við erum búnar að þekkjast mjög lengi og ég myndi líta þannig á málið og þannig vinn ég, mér finnst betra að við bara tölum opinskátt saman. Þannig held ég að best sé að hafa hlutina en samstarf innan Viðreisnar og innan ríkisstjórnarinnar hefur að mínu mati gengið mjög vel og samskiptin eru, þau eru auðvitað kraftmikil stundum en þau eru heilbrigð og þau eru góð,“ segir Þorbjörg Sigríður.
Það sé áfall fyrir flokkinn og ríkisstjórnina að Jón kjósi að ganga úr þingflokknum. Þá verði að taka áhyggjum hans alvarlega og ræða þær innan flokksins.
„Hann hefur farið fram með sína gagnrýni og orð þess eðlis að það þarf að taka þau alvarlega. Ég heyri bæði í samtölum innan Viðreisnar og opinberlega af hálfu formannsins að hún tekur þessum orðum hans alvarlega og það verðum við auðvitað öll að gera,“ segir Þorbjörg Sigríður.
Jón sagði í samtali við fréttastofu á fimmtudag, skömmu eftir að hann sagði sig úr þingflokknum, að upp hefðu komið persónuleg vandamál og áföll innan flokksins sem fólk hefði tekist misjafnlega á við. Hann ræddi um pólitískan ágreining við forystu þingflokksins, meðal annars fannst honum hann ekki fá nægilegan hljómgrunn fyrir hugmyndir sínar um einstaklingsfrelsi og aðgerðir í málefnum barna í vanda.
„Það fylgir samstarfi að við gerum málamiðlanir og við erum ekki fyrsta ríkisstjórnin sem fer í gegnum það. Það er auðvitað alltaf ákveðið reiptog flokka,“ segir Þorbjörg Sigríður aðspurð hvort hún telji Viðreisn ekki vera að fá sitt í gegn í ríkisstjórnarsamstarfinu.
Hún segir Jón eiga rétt á að gagnrýna það sem hann vill gagnrýna þó svo hún sé ekki sammála lýsingum hans.
„Hann er að lýsa því hvernig hann hefur upplifað ákveðna hluti þarna í stjórnun flokksins og honum er frjálst að lýsa því hvað það er sem gerir það að verkum að hann yfirgefur þingflokkinn. Það er auðvitað mjög stór ákvörðun fyrir hvern þingmann að taka og ég ætla svo sem ekki að hafa aðrar skoðanir á því en að hann sé best til þess fallinn að segja frá því hvað var þarna að baki,“ segir Þorbjörg Sigríður.