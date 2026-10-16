Innlent

Ljós­leiðara­slit á stofn­streng Mílu milli Akra­ness og Lamb­haga

Atli Ísleifsson skrifar
Frá Grundartanga.
Frá Grundartanga. Vísir/Vilhelm

Ljósleiðaraslit hefur orðið á stofnstreng Mílu milli Akraness og Lambhaga.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Mílu. Þar segir að bilunin hafi áhrif á farsímasamband á svæðum við Svínadal, Lambhaga og Grundartanga, auk nettenginga í nágrenni við Lambhaga. 

„Búið er að staðsetja bilunina rétt austan við hringtorgið inn á Akranes. Framkvæmdasvið Mílu er farið af stað í viðgerð.

Tímasetning atviks 10:09,“ segir í tilkynningunni. 

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