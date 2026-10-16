Varar við að biðraðir í Keflavík geti fækkað flugleiðum Birgir Olgeirsson skrifar 16. október 2026 13:32 Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair. Vísir/Einar Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, varar við því að ófullnægjandi mönnun landamæraeftirlits á Keflavíkurflugvelli geti grafið undan tengiflugi félagsins og leitt til færri áfangastaða og ferða. Fjölmargir farþegar hafi misst af flugi í sumar vegna biðraða. Þetta kemur fram í umsögn Icelandair til fjárlaganefndar Alþingis. Félagið segir fjárlagafrumvarp næsta árs ekki mæta aukinni mannaflaþörf við landamæraeftirlitið. Biðraðirnar hafi kostað Icelandair endurbókanir og hótelgistingu fyrir farþega sem misstu af tengiflugi. Þá hafi vélum verið seinkað til að bíða eftir farþegum, með keðjuverkandi töfum í leiðakerfinu. „Kerfið gengur aðeins upp ef farþegar komast hratt og örugglega milli véla,“ segir í umsögninni. Bogi bendir á að tengifarþegar geri Icelandair kleift að halda úti fleiri flugleiðum og ferðum en íslenski markaðurinn og ferðamenn á leið hingað stæðu einir undir. Slæm reynsla geti fælt farþega frá því að velja tengingu um Ísland aftur. Í umsögn Margrétar Kristínar Pálsdóttur, lögreglustjóra á Suðurnesjum, er fjárþörf vegna viðbótarmönnunar metin á 696,9 milljónir króna á ári. Núverandi fjárheimildir geri ráð fyrir um 40 landamæravörðum. Bæta þurfi við 30 stöðugildum yfir veturinn og 40–60 yfir sumarið. Lögreglustjórinn varar við því að án aukins fjármagns verði ekki hægt að tryggja skilvirkt eftirlit eftir innleiðingu nýja komu- og brottfararkerfis Schengen-ríkjanna. Í umsögn hennar kemur jafnframt fram að sjálfsafgreiðslustöðvar séu ekki komnar í fulla virkni, hugbúnaður sé ekki fullbúinn og ekki hafi tekist að fylla allar stöður þrátt fyrir tímabundið aukið fjármagn. Icelandair styður fjárbeiðnina og segir ákvörðun þurfa að liggja fyrir við afgreiðslu fjárlaga í haust. Ráðning og þjálfun taki mánuði og óbreytt mönnun dugi ekki næsta sumar, að mati félagsins. Keflavíkurflugvöllur Icelandair Landamæri Ferðaþjónusta Flug Mest lesið Sögulegur dómur fyrir námsmenn í Hæstarétti Innlent Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Trump hleypir öllu í bál og brand, aftur Erlent Sjö ára dómur Innlent „Fyrir neðan siðgæðiskröfur sem maður gerir til alþingismanna“ Innlent Gul viðvörun gefin út fyrir landið allt Veður Sakar ráðherra um fordóma og „hvíta forréttindablindu“ Innlent Georg Páll er næsti forseti ASÍ Innlent Allt virðist mega ef BDSM-orðið er notað Innlent Ekki ástæða til að rýma bankann Innlent Gróft kynlíf en ekki nauðgun samkvæmt klofnum Landsrétti Innlent Fleiri fréttir Halla kjörin fyrsti varaforseti ASÍ Varar við að biðraðir í Keflavík geti fækkað flugleiðum Ekki ástæða til að rýma bankann Allt virðist mega ef BDSM-orðið er notað „Ég ætla ekki að fara í nein orðaskipti við Jón“ Sjö ára dómur Nýr forseti ASÍ, umdeildur sýknudómur og snjöll markaðsbrella Sakar ráðherra um fordóma og „hvíta forréttindablindu“ Ljósleiðaraslit á stofnstreng Mílu milli Akraness og Lambhaga „Fyrir neðan siðgæðiskröfur sem maður gerir til alþingismanna“ Allt að 40 offituaðgerðir hjá Klíníkinni fyrir áramót Georg Páll er næsti forseti ASÍ Hvetur Veðurstofuna til að brjóta odd af oflæti sínu Gróft kynlíf en ekki nauðgun samkvæmt klofnum Landsrétti Ungbörn áfram bólusett gegn RS-veiru Sögulegur dómur fyrir námsmenn í Hæstarétti Handtekinn fyrir hótanir og vopnalagabrot Nálgist neyðarástand Lentu aftur í óförum „Bara 15. október og við erum auðvitað uggandi yfir vetrinum“ „Auðvitað er þessi atburðarás ekki mjög sameinandi“ Tillaga um að fækka varaforsetum naumlega felld Ögurstund fyrir framtíð Eflingar innan ASÍ Hefur kvartað yfir stuðningsleysi í flokknum Krefjast milljarða vegna Barnaskóla Kársness Lögreglan lýsir eftir Halldóri Inga Hafa sett upp keðjur og bönd við Reynisfjöru Jón Gnarr segir sig úr þingflokki Viðreisnar „Þetta situr náttúrulega í manni“ Nauðsynlegt að ríkið fjármagni fleiri stöðugildi Sjá meira