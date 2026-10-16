Innlent

Sjö ára dómur

Bjarki Sigurðsson skrifar
Sævar Hilmarsson í Héraðsdómi. 
Sævar Hilmarsson í Héraðsdómi.  Vísir

Sævar Hilmarsson og Kastriot Pepaj voru báðir dæmdir til sjö ára fangelsisvistar fyrir aðild sína að Dettifossmálinu svokallaða. Skipverjarnir tveir sem komu að málinu fengu báðir fimm ára dóm. 

Þetta segir Arnfríður Gígja Arngrímsdóttir, saksóknari málsins, í samtali við fréttastofu. 

Fréttin verður uppfærð. 

Fíkniefnasmygl með Dettifossi Dómsmál

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