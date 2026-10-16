Ekki ástæða til að rýma bankann Tómas Arnar Þorláksson skrifar 16. október 2026 13:32 Íslandsbanki. vísir/vilhelm Undanfarna daga hefur fyrirtækjum og stofnunum borist óljósar sprengjuhótanir erlendis frá, þar á meðal er Íslandsbanki. Bankinn lét lögregluna vita umsvifalaust og hefur unnið náið með henni að málinu. Þetta kemur fram í tölvupósti sem aðgerðastjórn Íslandsbanka sendi starfsfólki í dag. Aðgerðarstjórn bankans hefur verið virkjuð vegna málsins og mun fylgjast áfram með þróun mála í samstarfi við lögreglu. Veistu meira um málið? Sendu okkur fréttaskot hér, nafnlaust eða undir nafni. Fullum trúnaði er heitið. „Lögreglan hefur metið aðstæður og telur hótunina ótrúverðuga og hættuna ekki raunverulega. Lögregla sér ekki ástæðu til að rýma bankann og starfsemi heldur áfram með eðlilegum hætti,“ segir í póstinum. Þá er tekið fram að mikill skilningur sé meðal aðgerðarstjórnar að fréttir sem þessar geti valdið óþægindum. Starfsfólki er boðið að klára daginn heima. Starfsfólki er þakkað fyrir skilninginn og yfirvegun. Íslandsbanki Fjármálafyrirtæki Mest lesið Sögulegur dómur fyrir námsmenn í Hæstarétti Innlent Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Trump hleypir öllu í bál og brand, aftur Erlent Sjö ára dómur Innlent „Fyrir neðan siðgæðiskröfur sem maður gerir til alþingismanna“ Innlent Gul viðvörun gefin út fyrir landið allt Veður Sakar ráðherra um fordóma og „hvíta forréttindablindu“ Innlent Georg Páll er næsti forseti ASÍ Innlent Allt virðist mega ef BDSM-orðið er notað Innlent Ekki ástæða til að rýma bankann Innlent Gróft kynlíf en ekki nauðgun samkvæmt klofnum Landsrétti Innlent Fleiri fréttir Halla kjörin fyrsti varaforseti ASÍ Varar við að biðraðir í Keflavík geti fækkað flugleiðum Ekki ástæða til að rýma bankann Allt virðist mega ef BDSM-orðið er notað „Ég ætla ekki að fara í nein orðaskipti við Jón“ Sjö ára dómur Nýr forseti ASÍ, umdeildur sýknudómur og snjöll markaðsbrella Sakar ráðherra um fordóma og „hvíta forréttindablindu“ Ljósleiðaraslit á stofnstreng Mílu milli Akraness og Lambhaga „Fyrir neðan siðgæðiskröfur sem maður gerir til alþingismanna“ Allt að 40 offituaðgerðir hjá Klíníkinni fyrir áramót Georg Páll er næsti forseti ASÍ Hvetur Veðurstofuna til að brjóta odd af oflæti sínu Gróft kynlíf en ekki nauðgun samkvæmt klofnum Landsrétti Ungbörn áfram bólusett gegn RS-veiru Sögulegur dómur fyrir námsmenn í Hæstarétti Handtekinn fyrir hótanir og vopnalagabrot Nálgist neyðarástand Lentu aftur í óförum „Bara 15. október og við erum auðvitað uggandi yfir vetrinum“ „Auðvitað er þessi atburðarás ekki mjög sameinandi“ Tillaga um að fækka varaforsetum naumlega felld Ögurstund fyrir framtíð Eflingar innan ASÍ Hefur kvartað yfir stuðningsleysi í flokknum Krefjast milljarða vegna Barnaskóla Kársness Lögreglan lýsir eftir Halldóri Inga Hafa sett upp keðjur og bönd við Reynisfjöru Jón Gnarr segir sig úr þingflokki Viðreisnar „Þetta situr náttúrulega í manni“ Nauðsynlegt að ríkið fjármagni fleiri stöðugildi Sjá meira