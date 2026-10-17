Innlent

Tveir reyndu að flýja lög­reglu á fótum eftir eftir­för

Lovísa Arnardóttir skrifar
Önnur eftirförin var í Kópavogi og hin í Fossvogi.
Önnur eftirförin var í Kópavogi og hin í Fossvogi. Vísir/Vilhelm

Einn ungur ökumaður var stöðvaður af lögreglu á Suðurlandsvegi eftir að hafa verið mældur á 151 kílómetra hraða. Lögregla sinnti eftirför í Kópavogi og Fossvogi. Ökumennirnir reyndu báðir að flýja á fótum eftir að hafa stöðvað bíla sína. 

Einn ungur ökumaður var stöðvaður af lögreglu á Suðurlandsvegi eftir að hafa verið mældur á 151 kílómetra hraða en hámarkshraði þar sem hann var stöðvaður er 90 kílómetrar á klukkustund. Í dagbók lögreglu kemur fram að maðurinn eigi von á sviptingu á ökuréttindum sínum í einn mánuð.

Í dagbók kemur einnig fram að Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti tveimur eftirförum í gærkvöldi, í Kópavogi og Fossvogi.

Handtekinn eftir „stuttan sprett“

Í Kópavogi sinnti ökumaðurinn ekki stöðvunarmerkjum lögreglu og hófst í kjölfarið eftirför. Ökumaðurinn ók langt yfir hámarkshraða og gegn rauðu ljósi samkvæmt dagbókinni og reyndi að komast undan á fæti eftir að hann stöðvaði loksins. Samkvæmt dagbók var hann fljótt yfirbugaður. Hann er grunaður um akstur undir áhrifum vímuefna og sölu og dreifingu fíkniefna. Hann var handtekinn og vistaður í fangageymslu.

Hin eftirförin var í Fossvogi. Þar sinnti ökumaður heldur ekki stöðvunarmerkjum og reyndi eins og hinn að hlaupa undan lögreglu eftir að hafa stöðvað bílinn en var handtekinn eftir „stuttan sprett“. Hann er einnig grunaður um að aka undir áhrifum áfengis.

Réðst að lögreglumönnum

Í dagbók lögreglu kemur einnig fram að tilkynnt hafi verið um umferðarslys í Hafnarfirði en þar sem sá sem ók á flúði af vettvangi. Þegar lögregla fann bíl hans höfðu skráningarmerkin verið fjarlægð af bílnum. Málið er í rannsókn hjá lögreglunni.

Lögreglumenn höfðu svo afskipti af ölvuðum einstaklingi vegna líkamsárásar í miðborginni. Hann tók afskiptunum illa samkvæmt dagbókinni og réðst að lögreglumönnunum með höggum og spörkum. Hann var handtekinn og vistaður í fangaklefa. Við leit á manninum fannst töluvert magn meintra fíkniefna.

Alls dvöldu átta í fangaklefum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í morgun og voru skráð 86 mál í kerfi lögreglunnar frá klukkan 17 í gær til fimm í morgun.

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