Georg Páll er næsti forseti ASÍ Tómas Arnar Þorláksson og Bjarki Sigurðsson skrifa 16. október 2026 10:34 Finnbjörn Hermannsson, fráfarandi forseti Alþýðusambands Íslands. Til hægri eru þeir sem eru nú í framboði til formanns þeir Arnaldur Grétarsson og Georg Páll Skúlason. vísir/einar Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu, var kjörinn nýr forseti Alþýðusambands Íslands á 47. þingi ASÍ núna rétt fyrir klukkan ellefu. Georg bar sigur úr býtum með 162 atkvæði á móti 127 atkvæðum og tekur því við af Finnbirni Hermannssyni sem forseti ASÍ næstu tvö árin. Bjarki Sigurðsson, fréttamaður okkar, var á Hilton Reykjavík þar sem þingið fer fram og ræddi við nýjan forseta í beinni þegar að niðurstaða lá fyrir. Í framboði til forseta voru þeir Arnaldur Grétarsson, mannfræðingur og samfélagsmiðlafræðingur sem hefur starfað á skrifstofu ASÍ, og Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu. Þar sem að Georg bar sigur úr býtum er ljóst að Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, mun ekki draga framboð sitt til fyrsta varaforseta til baka en miklar deilur hafa staðið yfir um embættið síðustu daga. Fulltrúar munu greiða atkvæði um varaforseta seinna í dag en þar eru þær Halla Gunnarsdóttir og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, í framboði. Þær hafa farið mikinn á samfélagsmiðlum síðustu daga. Sólveig hefur til að mynda sakað Höllu um að reyna að sölsa undir sig völd innan ASÍ og hefur Halla sagt orð Sólveigar um að draga Eflingu úr sambandinu jaðra við hótanir. Georg ávarpaði fundargesti og þakkaði fyrir stuðninginn. Hann sagðist spenntur að sjá hvaða þrír varaforsetar munu leiða starfið með honum og þakkaði Arnaldi fyrir drengilega kosningarbaráttu. Fólk reis úr sætum sínum fyrir Arnaldi sem klappaði með salnum. Hann þakkaði jafnframt Finnbirni fyrir vel unnin störf og salurinn rís aftur úr sætum sínum. Hann lýkur máli sínu með því að kalla eftir því að fulltrúar ljúki þinginu með sæmd. Bjarki ræddi við Georg í beinni útsendingu þar sem hann sagðist auðmjúkur yfir kosningunni og þakkaði traustið. Kosningarnar voru gífurlega spennandi. Þú þakkaðir Arnaldi fyrir góða baráttu. Baráttan hefur fallið í skugga annarrar baráttu, hvernig ætlar þú að takast á við það? „Það er á ábyrgð allra að leggja sig fram þar. Það hefur verið óvenju mikið fjallað um þessar kosningar,“ segir hann og tekur fram að hann og Arnaldur eigi í góðu sambandi. Mestu máli skipti að skapa einingu innan ASÍ. Hann gerir ráð fyrir að þrjár konur muni sitja sem varaforsetar og að það skipti ekki máli í hvaða röð þær munu sitja. Arnaldur sagði niðurstöðuna vonbrigði. Það hafi verið mat þingfulltrúa að ráðast ekki þær breytingar sem hann hafi boðað. Það verði erfitt fyrir hann að beita sér fyrir breytingum upp úr þeirri stöðu sem blasir nú við. Spurður hvort það sé átakatímabil framundan segir Arnaldur það ljóst að svo verði. Ákveðnir aðilar hafi hagað sér með ákveðnum hætti og það hafi varpað skugga á þingið. ASÍ Mest lesið Sögulegur dómur fyrir námsmenn í Hæstarétti Innlent Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Trump hleypir öllu í bál og brand, aftur Erlent Nálgist neyðarástand Innlent Gróft kynlíf en ekki nauðgun samkvæmt klofnum Landsrétti Innlent Hvetur Veðurstofuna til að brjóta odd af oflæti sínu Innlent Lentu aftur í óförum Innlent Georg Páll er næsti forseti ASÍ Innlent „Fyrir neðan siðgæðiskröfur sem maður gerir til alþingismanna“ Innlent Árásarmaðurinn sextán ára Erlent „Bara 15. október og við erum auðvitað uggandi yfir vetrinum“ Innlent Fleiri fréttir Ljósleiðaraslit á stofnstreng Mílu milli Akraness og Lambhaga „Fyrir neðan siðgæðiskröfur sem maður gerir til alþingismanna“ Allt að 40 offituaðgerðir hjá Klíníkinni fyrir áramót Georg Páll er næsti forseti ASÍ Hvetur Veðurstofuna til að brjóta odd af oflæti sínu Gróft kynlíf en ekki nauðgun samkvæmt klofnum Landsrétti Ungbörn áfram bólusett gegn RS-veiru Sögulegur dómur fyrir námsmenn í Hæstarétti Handtekinn fyrir hótanir og vopnalagabrot Nálgist neyðarástand Lentu aftur í óförum „Bara 15. október og við erum auðvitað uggandi yfir vetrinum“ „Auðvitað er þessi atburðarás ekki mjög sameinandi“ Tillaga um að fækka varaforsetum naumlega felld Ögurstund fyrir framtíð Eflingar innan ASÍ Hefur kvartað yfir stuðningsleysi í flokknum Krefjast milljarða vegna Barnaskóla Kársness Lögreglan lýsir eftir Halldóri Inga Hafa sett upp keðjur og bönd við Reynisfjöru Jón Gnarr segir sig úr þingflokki Viðreisnar „Þetta situr náttúrulega í manni“ Nauðsynlegt að ríkið fjármagni fleiri stöðugildi Niðurstaðan hafi áhrif á framtíð Eflingar innan ASÍ Siglfirðingar standa saman eftir áfall gærdagsins og spenna á ASÍ þingi Íslenskir kælar teknir af netinu eftir árás í Frakklandi Mótmælir harðlega vítissódatilraunum í Hvalfirði Biðlar til fólks að fara varlega í vetrarfærðinni Auglýsa eftir forstjóra Miðstöðvar um öryggisráðstafanir Anna Valdimarsdóttir er látin Vilja nýjan vindmæli: „Þökin fara á loft, falla niður og splundrast“ Sjá meira