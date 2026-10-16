Allt að 40 offituaðgerðir hjá Klíníkinni fyrir áramót Birgir Olgeirsson skrifar 16. október 2026 10:45 Allt að 40 efnaskiptaaðgerðir verða í boði hjá Klíníkinni Ármúla með greiðsluþátttöku ríkisins fyrir áramót. Klíníkin Allt að 40 efnaskiptaaðgerðir verða í boði hjá Klíníkinni Ármúla í nóvember og desember með greiðsluþátttöku ríkisins. Samkomulag hefur náðst við Sjúkratryggingar Íslands um framkvæmd aðgerðanna, en sjúklingar þurfa að uppfylla skilyrði stofnunarinnar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Klíníkinni. Samkomulagið er niðurstaða viðræðna undanfarinna mánaða og byggist á þjónustusamningi frá árinu 2025. Það nær til tímabilsins frá 1. nóvember til 31. desember á þessu ári. Efnaskiptaaðgerðir eru skurðaðgerðir sem beitt er við meðferð offitu, meðal annars magaermi og magahjáveita. Hafa sótt aðgerðir til Svíþjóðar Í tilkynningunni segir að sjúklingar hafi frá árinu 2022 sótt þjónustuna til Svíþjóðar á vegum ríkisins. Efnaskiptaaðgerðir hafa jafnframt verið framkvæmdar á Landspítala með opinberri greiðsluþátttöku, eins og fram kemur í svari heilbrigðisráðherra við fyrirspurn á Alþingi. Aðgerðirnar hefjast í nóvember og þurfa sjúklingar að uppfylla skilyrði Sjúkratrygginga Íslands fyrir greiðsluþátttöku.Klíníkin Klíníkin hefur samkvæmt tilkynningunni framkvæmt efnaskiptaaðgerðir í um áratug. Að meðferðinni kemur teymi heilbrigðisstarfsfólks úr ólíkum fagstéttum og áhersla er lögð á skipulagða eftirfylgd. „Við fögnum því að þessi mikilvæga þjónusta verði nú aðgengileg fleiri sjúklingum hér á landi. Efnaskiptaaðgerðir eru gott dæmi um heilbrigðisþjónustu sem við höfum bæði þekkingu og aðstöðu til að veita á Íslandi,“ segir Kristján Jón Jónatansson, framkvæmdastjóri Klíníkurinnar Ármúla, í tilkynningunni. Vilja horfa til ferðakostnaðar og skatttekna Klíníkin telur að aðgerðir hér á landi geti dregið úr álagi á sjúklinga og aðstandendur með því að fækka utanlandsferðum. Þá geti verið auðveldara að tryggja samfellda þjónustu frá undirbúningi að eftirfylgd. Félagið leggur jafnframt áherslu á að við samanburð á kostnaði við aðgerðir hér og erlendis þurfi að taka tillit til ferðakostnaðar, atvinnusköpunar og skatttekna af innlendri starfsemi. Heilsa Mest lesið Sögulegur dómur fyrir námsmenn í Hæstarétti Innlent Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Trump hleypir öllu í bál og brand, aftur Erlent Nálgist neyðarástand Innlent Gróft kynlíf en ekki nauðgun samkvæmt klofnum Landsrétti Innlent Hvetur Veðurstofuna til að brjóta odd af oflæti sínu Innlent Lentu aftur í óförum Innlent Georg Páll er næsti forseti ASÍ Innlent „Fyrir neðan siðgæðiskröfur sem maður gerir til alþingismanna“ Innlent Árásarmaðurinn sextán ára Erlent „Bara 15. október og við erum auðvitað uggandi yfir vetrinum“ Innlent Fleiri fréttir Ljósleiðaraslit á stofnstreng Mílu milli Akraness og Lambhaga „Fyrir neðan siðgæðiskröfur sem maður gerir til alþingismanna“ Allt að 40 offituaðgerðir hjá Klíníkinni fyrir áramót Georg Páll er næsti forseti ASÍ Hvetur Veðurstofuna til að brjóta odd af oflæti sínu Gróft kynlíf en ekki nauðgun samkvæmt klofnum Landsrétti Ungbörn áfram bólusett gegn RS-veiru Sögulegur dómur fyrir námsmenn í Hæstarétti Handtekinn fyrir hótanir og vopnalagabrot Nálgist neyðarástand Lentu aftur í óförum „Bara 15. október og við erum auðvitað uggandi yfir vetrinum“ „Auðvitað er þessi atburðarás ekki mjög sameinandi“ Tillaga um að fækka varaforsetum naumlega felld Ögurstund fyrir framtíð Eflingar innan ASÍ Hefur kvartað yfir stuðningsleysi í flokknum Krefjast milljarða vegna Barnaskóla Kársness Lögreglan lýsir eftir Halldóri Inga Hafa sett upp keðjur og bönd við Reynisfjöru Jón Gnarr segir sig úr þingflokki Viðreisnar „Þetta situr náttúrulega í manni“ Nauðsynlegt að ríkið fjármagni fleiri stöðugildi Niðurstaðan hafi áhrif á framtíð Eflingar innan ASÍ Siglfirðingar standa saman eftir áfall gærdagsins og spenna á ASÍ þingi Íslenskir kælar teknir af netinu eftir árás í Frakklandi Mótmælir harðlega vítissódatilraunum í Hvalfirði Biðlar til fólks að fara varlega í vetrarfærðinni Auglýsa eftir forstjóra Miðstöðvar um öryggisráðstafanir Anna Valdimarsdóttir er látin Vilja nýjan vindmæli: „Þökin fara á loft, falla niður og splundrast“ Sjá meira