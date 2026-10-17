Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út á níunda tímanum í gær að beiðni lögreglunnar á Norðurlandi eystra. Þeim hafði þá borist tilkynning um slys á hálendinu norðan Vatnajökuls, á Gæsavatnaleið.
Er þetta meðal þess sem kemur fram í færslu sem birt var á Facebook-síðu lögreglunnar en þar segir að skömmu eftir 20:30 í gærkvöldi hafi viðbragðsaðilar verið ræstir út í kjölfar tilkynningar.
Lögreglumenn, sjúkraflutningamenn og björgunarsveitarfólk frá björgunarsveitunum Þingey, Stefáni í Mývatnssveit, Hjálparsveit skáta í Aðaldal, Dalbjörg og Súlum á Akureyri hafi farið á vettvang.
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Aðgerðum sé nú lokið á vettvangi og viðbragðsaðilar komnir til síns heima en í færslunni kemur ekki fram neitt frekar um málsatvik né hversu margir hafi slasast. Nánari upplýsingar verði veittar síðar.