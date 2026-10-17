Innlent

Eldur í lyftara í ál­verinu í Straumvík

Lovísa Arnardóttir skrifar
Vandasamt er að slökkva eld í álverinu.
Vandasamt er að slökkva eld í álverinu. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins

Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var í nótt kallað út vegna bruna í lyftara í Straumsvík. Í tilkynningu á Facebook kemur fram að slökkvilið hafi farið í sams konar útkall fyrir viku síðan.

Samkvæmt tilkynningu fóru tveir dælubílar á vettvang en það tók um tvo tíma að klára verkefnið vegna þess hve snúið það var. Ekki má nota vatn inni í álverinu auk þess sem þar er mikill rafmagnsstraumur.

„Með góðri aðstoð vélamanna og starfsmanna álversins tókst að leysa verkefnið,“ segir í tilkynningunni.

Slökkvilið Hafnarfjörður

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