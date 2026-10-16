Innlent

Nýr for­seti ASÍ, um­deildur sýknudómur og snjöll markaðsbrella

Telma Tómasson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir

Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu, var kjörinn nýr forseti Alþýðusambands Íslands á 47. þingi ASÍ fyrir rétt rúmri klukkustund. Georg bar sigur úr býtum með 162 atkvæðum á móti 127 atkvæðum, Arnaldar Grétarssonar, mannfræðings. Georg tekur því við af Finnbirni Hermannssyni sem forseti ASÍ næstu tvö árin. Bjarki Sigurðsson fréttamaður fylgdist með í beinni útsendingu frá þingi og kemur með nýjustu tíðindi af ASÍ þingi í hádegisfréttum Bylgjunnar, en mikil spenna er einnig fyrir kosningu varaformanna síðar í dag. 

Einnig verður greint frá því að Landsréttur hefur snúið við dómi héraðsdóms og sýknað mann af ákæru fyrir nauðgun. Konan hlaut margþætta áverka á borð við beinbrot. Talskona Stígamóta kallar eftir endurmenntun í Landsrétti og segir dóminn ótrúleg skilaboð út í samfélagið. Allir virðist mega ef rætt sé um BDSM. 

Þá verður fjallað um Lífeyrissjóð verzlunarmanna, sem íhugar að kalla eftir skýringum frá stjórnendum Ölgerðarinnar vegna rannsóknar Samkeppniseftirlitsins á fyrirtækinu. Sjóðurinn er einn tíu lífeyrissjóða sem eiga samanlagt tæplega helming í móðurfélagi Ölgerðarinnar. Í hluthafastefnu sjóðsins er lögð áhersla á að fyrirtæki fari að samkeppnislögum.

Einnig verður rætt um kynningu á nýrri Teslu bifreið, sem fullyrt er að geti flogið. Um snjalla markaðsbrellu virðist vera að ræða, að sögn bílafréttamanns og markaðsfræðings. Almenningur sé varla að fara að fljúga um lágloftin í nánustu framtíð, en bíllinn sé þó áhugaverður og til marks um að tækninni fleygi fram.

Hádegisfréttir á Bylgjunni á slaginu tólf. Umsjónarmaður og þulur er Telma L. Tómasson.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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