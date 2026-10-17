Þjóðskrá minnir í tilkynningu á að þau gefa út örugg og áreiðanleg persónuskilríki í formi nafnskírteina. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú sölu á fölsuðum skilríkjum til hundraða ungmenna í gegnum smáforrit.
Lögreglan sendi í vikunni út viðvörun til foreldra og forráðamanna barna og ungmenna vegna VPN-stillingar í smáforritinu sem gerir óviðkomandi kleift að lesa og breyta netumferð þeirra sem eru með það. Yfir 300 ungmenni nota slíka stillingu samkvæmt fréttinni.
„Í ljósi frétta undanfarna daga um falsanir og misnotkun á skilríkjum ungmenna vill Þjóðskrá Íslands vekja athygli á því að stofnunin gefur út örugg og áreiðanleg persónuskilríki í formi nafnskírteina,“ segir í tilkynningu frá Þjóðskrá vegna málsins.
Skírteinin voru fyrst gefin út árið 2024 og eru plastkort í kreditkortastærð. Á skírteinunum er stór og skýr andlitsmynd sem auðveldar þeim sem taka við kortinu að sannreyna að kortið tilheyri þeim sem framvísar því.
Í tilkynningu Þjóðskrár kemur fram að til séu tvær tegundir nafnskírteina, annars vegar nafnskírteini og hins vegar nafnskírteini sem gildir einnig sem ferðaskilríki í stærstum hluta Evrópu. Skírteinin eru í sömu stærð og líta nánast eins út.
Börn sem eru 13 ára og eldri geta fengið nafnskírteini án aðkomu forráðamanna og staðfesting annars forráðamanns nægir fyrir börn sem eru yngri en 13 ára.
Fyrir nafnskírteini sem er ferðaskilríki þarf hins vegar samþykki beggja forráðamanna þegar það er gefið út fyrir börn yngri en 18 ára. Þessar staðfestingar geta forráðamenn veitt með rafrænum hætti á island.is ef umsókn er forskráð þar.
Ferlið er einfalt og þægilegt og á höfuðborgarsvæðinu er hægt að sækja tilbúin skírteini allan sólarhringinn í verslun Hagkaups í Skeifunni.