Vilja hækka akstursgjald eldra fólks um allt að 163 prósent Birgir Olgeirsson skrifar 14. október 2026 14:12 Lagt er til að gjald fyrir akstursþjónustu eldra fólks í Kópavogi hækki um rúmlega 163 prósent í hærri tekjuflokknum. Breytingarnar bíða afgreiðslu bæjarráðs og staðfestingar bæjarstjórnar. Vísir/VIlhelm Gjald fyrir akstursþjónustu eldra fólks í Kópavogi gæti hækkað úr 673 krónum í 1.772 krónur á ferð samkvæmt tillögu sem velferðar- og mannréttindaráð bæjarins hefur samþykkt fyrir sitt leyti. Hækkunin næmi rúmlega 163 prósentum hjá þeim sem falla í hærri tekjuflokk þjónustunnar. Meirihluti ráðsins samþykkti breytingarnar á fundi 12. október og vísaði þeim til afgreiðslu bæjarráðs og staðfestingar bæjarstjórnar. Örn Arnarson, fulltrúi Samfylkingarinnar, og Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir, fulltrúi Viðreisnar, sátu hjá. Breytingarnar hafa því ekki hlotið endanlega samþykkt. Sextán ferðir gætu kostað rúmar 28 þúsund krónur Lagt er til að teknir verði upp tveir gjaldflokkar eftir tekjum, með sömu tekjuviðmiðum og í stuðningsþjónustu bæjarins. Í lægri gjaldflokknum myndi hver af fyrstu sextán ferðunum í mánuði kosta 787 krónur í stað 673 króna. Það er um 17 prósenta hækkun. Í hærri flokknum yrði gjaldið 1.772 krónur. Sá sem færi sextán ferðir á mánuði og félli í hærri gjaldflokkinn myndi því greiða 28.352 krónur í stað 10.768 króna. Mánaðarleg útgjöld hans ykjust um 17.584 krónur. Ferðir umfram 16 kosta nú 1.346 krónur hver. Samkvæmt tillögunni yrði gjaldið 1.772 krónur í lægri tekjuflokknum og 2.362 krónur í þeim hærri. Gjaldskráin yrði uppfærð á þriggja mánaða fresti eftir breytingum á kostnaði við aksturinn. Telja hækkunina geta fækkað ferðum Í kostnaðarmati sem fylgir málinu, dagsettu 8. september, er gert ráð fyrir allt að 15 milljóna króna tekjuauka á ári vegna breytinganna. Þar kemur fram að 50 milljónum króna hafi verið varið til þjónustunnar í fjárhagsáætlun ársins. Kostnaður fyrstu sjö mánuðina hafi hins vegar verið 38 milljónir og stefni í 65 milljónir yfir árið. Jafnframt er bent á að hækkunin geti haft áhrif á notkun þjónustunnar. „Það er ekki ólíklegt að ef gjaldhækkun verður þá gæti ferðum fækkað,“ segir í minnisblaðinu. Undanþágur verði felldar brott Breytingarnar snúa einnig að því hverjir geti nýtt þjónustuna. Lagt er til að fella brott heimild til að veita akstursþjónustu í undantekningartilvikum vegna tímabundinnar hreyfihömlunar, óháð aldri. Einnig verði felld brott undanþága sem hefur heimilað eldra fólki á stofnunum, svo sem hjúkrunarheimilum, að fá akstursþjónustu í rökstuddum tilvikum til að sinna einkaerindum eða fyrirbyggja félagslega einangrun. Þetta kemur fram í fylgiskjölum tillögunnar. Samkvæmt drögum að nýjum reglum yrðu almenn ferðamörk áfram sextán ferðir á mánuði. Heimilt yrði að samþykkja fleiri í rökstuddum tilvikum, þó aldrei fleiri en 32. Akstur fram og til baka telst tvær ferðir. Kópavogur Eldri borgarar Samgöngumál Skattar, tollar og gjöld Sveitarstjórnarmál Mest lesið Óveður gengur yfir landið Innlent Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Innlent Ekki lengur hægt að treysta island.is í blindni Innlent Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Innlent Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Innlent Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína Innlent Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings Innlent Viðvaranir á viðvaranir ofan Veður Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Innlent Fylgstu með lægðinni í beinni Veður Fleiri fréttir Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Óþolandi leyndarhyggja ríki um niðurstöður PISA-prófa Vill skýr viðbrögð við trassaskap í losunarmálum í lög Vilja hækka akstursgjald eldra fólks um allt að 163 prósent Aðeins talið sannað að Andri hafi beitt leigjandann ofbeldi Ekki lengur hægt að treysta island.is í blindni „Það andar ekki köldu á milli mín og neinna annarra“ Hreyfingin stærri en einstakar persónur Aftakaveður gengur yfir landið og búist við vegalokunum vegna ófærðar Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Inga vill áfram banna atvinnumannahnefaleika Vatnið finni sér leið í gegnum sprungur Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings „Útlit fyrir að þetta sé allt að ganga eftir“ Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Tilkynnt um líkamsárás í miðbænum Óveður gengur yfir landið Kröfur sem einstaklingum er ómögulegt að uppfylla Vikan lengdist og auglýsingahlé urðu tíðari Heppin móðir á Suðurlandi vann 42 milljónir Hvetur verkalýðshreyfinguna til samstöðu Skuldar ekkert Fór úr bílnum og hljóp undan lögreglu Enn versnar spáin með nýjum viðvörunum Bandero leitar skjóls í Reykjavík Air Atlanta vinnur áhættumat vegna árása Húta Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings Baráttan um varaforsetana: Valdabrölt eða samsæriskenningar? Salmonella greindist í kryddi Kokku Sjá meira