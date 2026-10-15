Hafa sett upp keðjur og bönd við Reynisfjöru Lovísa Arnardóttir skrifar 15. október 2026 13:10 Böndin og keðjurnar sem settar voru upp má sjá á myndinni. Aðsendar Landeigendur við Reynisfjöru hafa sett upp keðjur og bönd til að afmarka hversu langt fólk megi fara út á fjörukambinn. Í tilkynningu segir að enn sé nokkuð sjávarstaða í Reynisfjöru og þó svo að veður sé gott sé sjórinn úfinn og liggi hátt.l Ferðamenn komust í hann krappan í Reynisfjöru síðdegis í gær eftir að stór alda lenti á þeim. Viðbragðsáætlun var í kjölfarið virkjuð í Reynisfjöru vegna veðursins. Lokað var fyrir aðgengi að hluta strandarinnar og gæsla komin á vettvang. „Við biðlum til ferðaþjónustuaðila og leiðsögufólks að brýna fyrir gestum sínum að virða merkingar og fara ekki yfir bönd og keðjur. Hægt er að ganga vestar eftir fjörunni og þar er góður útsýnisstaður yfir stuðlabergið og Reynisdranga,“ segir í tilkynningu frá landeigendum. Íris Guðnadóttir, fulltrúi landeigenda, segir að núna sé fyrr flóð dagsins að mestu gengið niður og þau meti hvort að böndin verði tekin niður eftir daginn. Hættulegar aðstæður Oft og tíðum hefur verið fjallað um hættulegar aðstæður sem geta skapast í Reynisfjöru. Fjöldi myndskeiða er til af ferðamönnum sem lenda í öldunum en landeigendur hafa sett upp viðvörunarskilti í því skyni að vara ferðamenn við hættunum sem kunna að skapast. Þrátt fyrir það kemur það ítrekað fyrir að ferðamenn fari fram hjá hliðum og viðvörunarskiltum og virði þau að vettugi. Níu ára gömul stúlka frá Þýskalandi lést eftir að hafa farið í sjóinn við Reynisfjöru í ágúst árið 2025. Einnig lést erlendur karlmaður á áttræðisaldri sumarið 2022 þegar alda hreif hann með sér út í sjó. Fréttin hefur verið uppfærð klukkan 13.34. Reynisfjara Veður Öryggi á ferðamannastöðum Mýrdalshreppur Ferðaþjónusta Tengdar fréttir Bjargað úr sjálfheldu í Reynisfjöru Klukkan hálf sex í dag voru björgunarsveitir á Suðurlandi boðaðar út vegna karls og konu sem höfðu lent í sjálfheldu í Reynisfjöru. 29. ágúst 2026 21:23 Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Mikið grjóthrun varð í Reynisfjalli, rétt austan við Hálsanefshelli í Reynisfjöru, einum vinsælasta ferðamannastað landsins, á dögunum. Íbúi í Vík, sem náði drónamyndum frá vettvangi, segir ljóst að grjóthrunið hafi verið mikið og að hrunið hafi úr fjallinu úr um 100 metra hæð þar sem hæst var. 27. júní 2026 18:06 Mest lesið Jón Gnarr segir sig úr þingflokki Viðreisnar Innlent „Þessi ákvörðun mun kosta mörg mannslíf“ Erlent Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Innlent Vilja nýjan vindmæli: „Þökin fara á loft, falla niður og splundrast“ Innlent Bækur Rooney teknar úr sölu í Bretlandi Erlent Anna Valdimarsdóttir er látin Innlent Íslenskir kælar teknir af netinu eftir árás í Frakklandi Innlent Niðurstaðan hafi áhrif á framtíð Eflingar innan ASÍ Innlent Biðlar til fólks að fara varlega í vetrarfærðinni Innlent Hófu aftur árásir á olíuvinnslur í Rússlandi Erlent Fleiri fréttir Hafa sett upp keðjur og bönd við Reynisfjöru Jón Gnarr segir sig úr þingflokki Viðreisnar „Þetta situr náttúrulega í manni“ Nauðsynlegt að ríkið fjármagni fleiri stöðugildi Niðurstaðan hafi áhrif á framtíð Eflingar innan ASÍ Siglfirðingar standa saman eftir áfall gærdagsins og spenna á ASÍ þingi Íslenskir kælar teknir af netinu eftir árás í Frakklandi Mótmælir harðlega vítissódatilraunum í Hvalfirði Biðlar til fólks að fara varlega í vetrarfærðinni Auglýsa eftir forstjóra Miðstöðvar um öryggisráðstafanir Anna Valdimarsdóttir er látin Vilja nýjan vindmæli: „Þökin fara á loft, falla niður og splundrast“ Borkjarnar vegna Eyjaganga gefa tilefni til bjartsýni Sköpuðust aðstæður fyrir „snælduvitlaust veður“ á Siglufirði Viðvaranir enn í gildi og vegir víða á óvissustigi Óvissustig vegna snjóflóðahættu í Súðavíkurhlíð Verðkröfur stjórnvalda hafi fælt lyfjaframleiðendur frá Valhöll skrefi nær því að verða níutíu herbergja hótel Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Skildu þýfið eftir á vettvangi í stolnum bíl Vandinn heimatilbúinn og vill sleppistæði Með gaddakúlu og sprautunálakylfu „Það væri mjög miður“ Litli spítalinn án samnings og ráðherra sér ekkert svigrúm Kallar 25 ára þak á verðtryggð lán sýndarmennsku Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Óþolandi leyndarhyggja ríki um niðurstöður PISA-prófa Vill skýr viðbrögð við trassaskap í losunarmálum í lög Vilja hækka akstursgjald eldra fólks um allt að 163 prósent Aðeins talið sannað að Andri hafi beitt leigjandann ofbeldi Sjá meira