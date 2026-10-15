„Þetta situr náttúrulega í manni“ Smári Jökull Jónsson skrifar 15. október 2026 12:27 Miklar skemmdir urðu í óveðrinu á Siglufirði. Jónatan Valby Íbúi á Siglufirði segir bæjarbúa standa saman í áfallinu eftir óveðrið í gær. Fjölskyldan hafi fengið skilaboð á skilaboð ofan um húsaskjól en þakið á húsi hennar fauk af í heilu lagi. Óljóst er hvenær þau geti gist í húsi sínu á ný. Mikið tjón varð á Siglufirði vegna ofsaveðursins í gær. Öflugar vindhviður riðu yfir bæinn um hádegisbilið og þá fuku þök af þremur húsum samtímis. Björgunarsveitir af öllum Tröllaskaganum komu til bjargar. „Það er ekkert grín þegar svona þök fara af í heilu lagi í kringum íbúðarhúsahverfi. Þökin fara á loft, falla niður og splundrast og dreifast um hverfið. Um tíma þá óskuðum við eftir að fólk væri bara ekki á ferðinni á Siglufirði en það er alveg ljóst að það er gríðarlegt tjón á sumum stöðum í bænum,“ sagði Jóhann K. Jóhannsson slökkviliðsstjóri í Fjallabyggð í samtali við fréttastofu í morgun. Björgunarsveitarmenn að störfum á Siglufirði.Landsbjörg Karen Birgisdóttir var heima hjá sér á Siglufirði um hádegisbil í gær, þar sem hún býr ásamt manni og tveimur börnum, þegar hún heyrði gríðarlegan hvell. Hún segist fyrst hafa haldið að gluggar í húsinu hefðu brotnað, þar til hún sá skyndilega til himins í gegnum þakið. „Efri hæðin er svo til bara ónýt, þannig að það þarf að rífa það allt út og byggja þakið upp á nýtt. Það fór í heilu lagi upp í næstu götu,“ sagði Karen í hádegisfréttum Bylgjunnar. Fjölskyldan fékk húsaskjól í nótt hjá foreldrum Karenar. Nú þurfi að bíða eftir mati frá tryggingum en ljóst að fjölskyldan getur ekki dvalið í húsi sínu á næstunni. Mikinn hvell gerði á Siglufirði í gær.Landsbjörg „Það var nú bara afskaplega lítið sofið. Þetta situr náttúrulega í manni og maður var bara að reyna að hugsa um að við myndum hafa þetta svona sem eðlilegast fyrir börnin. Ég er með eina einn þriggja ára og eina sjö ára,“ segir Karen. Hvenær vonist þið til að geta farið að gista aftur heima hjá ykkur? „Það er rosalega erfitt að segja. Eigum við að reyna að vona fyrir jólin? Ég held að það yrði kraftaverk sko,“ bætir hún við. Þak fauk af þremur húsum á Siglufirði í óveðrinu í gær.Jónatan Valby Karen segir íbúa á Siglufirði standa saman í áfallinu. „Það hefur komið algjörlega í ljós hversu yndislega gott við höfum það hérna. Samfélagið hefur svo aldeilis brugðist við. Við erum að fá skilaboð ofan á skilaboð þar sem er verið að bjóða okkur húsnæði og aðstoð og símtöl.“ „Við stöndum saman á svona þegar að svona stendur á. Það er alveg á hreinu.“ Fjallabyggð Veður Björgunarsveitir Mest lesið Jón Gnarr segir sig úr þingflokki Viðreisnar Innlent „Þessi ákvörðun mun kosta mörg mannslíf“ Erlent Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Innlent Vilja nýjan vindmæli: „Þökin fara á loft, falla niður og splundrast“ Innlent Bækur Rooney teknar úr sölu í Bretlandi Erlent Anna Valdimarsdóttir er látin Innlent Íslenskir kælar teknir af netinu eftir árás í Frakklandi Innlent Niðurstaðan hafi áhrif á framtíð Eflingar innan ASÍ Innlent Biðlar til fólks að fara varlega í vetrarfærðinni Innlent Hófu aftur árásir á olíuvinnslur í Rússlandi Erlent Fleiri fréttir Lögreglan lýsir eftir Halldóri Inga Hafa sett upp keðjur og bönd við Reynisfjöru Jón Gnarr segir sig úr þingflokki Viðreisnar „Þetta situr náttúrulega í manni“ Nauðsynlegt að ríkið fjármagni fleiri stöðugildi Niðurstaðan hafi áhrif á framtíð Eflingar innan ASÍ Siglfirðingar standa saman eftir áfall gærdagsins og spenna á ASÍ þingi Íslenskir kælar teknir af netinu eftir árás í Frakklandi Mótmælir harðlega vítissódatilraunum í Hvalfirði Biðlar til fólks að fara varlega í vetrarfærðinni Auglýsa eftir forstjóra Miðstöðvar um öryggisráðstafanir Anna Valdimarsdóttir er látin Vilja nýjan vindmæli: „Þökin fara á loft, falla niður og splundrast“ Borkjarnar vegna Eyjaganga gefa tilefni til bjartsýni Sköpuðust aðstæður fyrir „snælduvitlaust veður“ á Siglufirði Viðvaranir enn í gildi og vegir víða á óvissustigi Óvissustig vegna snjóflóðahættu í Súðavíkurhlíð Verðkröfur stjórnvalda hafi fælt lyfjaframleiðendur frá Valhöll skrefi nær því að verða níutíu herbergja hótel Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Skildu þýfið eftir á vettvangi í stolnum bíl Vandinn heimatilbúinn og vill sleppistæði Með gaddakúlu og sprautunálakylfu „Það væri mjög miður“ Litli spítalinn án samnings og ráðherra sér ekkert svigrúm Kallar 25 ára þak á verðtryggð lán sýndarmennsku Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Óþolandi leyndarhyggja ríki um niðurstöður PISA-prófa Vill skýr viðbrögð við trassaskap í losunarmálum í lög Vilja hækka akstursgjald eldra fólks um allt að 163 prósent Sjá meira