Skildu þýfið eftir á vettvangi í stolnum bíl Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. október 2026 17:30 Lögregla hafði í ýmsu að snúast í dag. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um innbrot þar sem bíll var skilinn eftir á vettvangi. Þýfið reyndist vera inni í bílnum, sem var líka stolinn. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að eftir smá grennslan hafi komið í ljós að meintir þjófar höfðu brotist inn, stolið munum og sett þá í bílinn. Síðan skildu þeir bílinn og sömuleiðis munina eftir á vettvangi. Bíllinn reyndist líka vera stolinn. Tilkynningin barst lögreglumönnum á varðsvæði lögreglustöðvar eitt sem sér um vesturhluta Reykjavíkur og Seltjarnarnes. Þeim barst einnig tilkynning um umferðarslys þar sem ekið var á staur. Bíllinn reyndist óökuhæfur og var brak og olía á vettvangi. Tveir voru í bílnum og voru þeir fluttir til aðhlynningar á sjúkrahúsi. Lögreglan hafði þá afskipti af gesti á veitingastað sem hafði borðað og drukkið en neitaði síðan að borga fyrir veitingarnar. Málið er í rannsókn hjá lögreglu. Veðrið setti einnig sinn svip á störf lögreglunnar og þurftu lögreglumenn á varðsvæði tvö, sem sér um Hafnarfjörð og Garðabæ, að elta uppi trampólín sem var á ferðinni niður götu. Haft var uppi á trampólíninu og það tryggt. Einn var handtekinn af lögreglunni eftir að hafa verið stöðvaður grunaður um að aka undir áhrifum fíkniefna. Lögreglumennirnir komu auga á meint fíkniefni í bifreiðinni. Var viðkomandi því handtekinn grunaður um sölu og dreifingu fíkniefna. Lögreglumál Mest lesið Óveður gengur yfir landið Innlent Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Innlent Ekki lengur hægt að treysta island.is í blindni Innlent Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Innlent Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Innlent Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Innlent Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína Innlent Litli spítalinn án samnings og ráðherra sér ekkert svigrúm Innlent Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings Innlent Brösugleg byrjun hjá nýjum talsmanni Trumps Erlent Fleiri fréttir Skildu þýfið eftir á vettvangi í stolnum bíl Vandinn heimatilbúinn og vill sleppistæði Með gaddakúlu og sprautunálakylfu „Það væri mjög miður“ Litli spítalinn án samnings og ráðherra sér ekkert svigrúm Kallar 25 ára þak á verðtryggð lán sýndarmennsku Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Óþolandi leyndarhyggja ríki um niðurstöður PISA-prófa Vill skýr viðbrögð við trassaskap í losunarmálum í lög Vilja hækka akstursgjald eldra fólks um allt að 163 prósent Aðeins talið sannað að Andri hafi beitt leigjandann ofbeldi Ekki lengur hægt að treysta island.is í blindni „Það andar ekki köldu á milli mín og neinna annarra“ Hreyfingin stærri en einstakar persónur Aftakaveður gengur yfir landið og búist við vegalokunum vegna ófærðar Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Inga vill áfram banna atvinnumannahnefaleika Vatnið finni sér leið í gegnum sprungur Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings „Útlit fyrir að þetta sé allt að ganga eftir“ Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Tilkynnt um líkamsárás í miðbænum Óveður gengur yfir landið Kröfur sem einstaklingum er ómögulegt að uppfylla Vikan lengdist og auglýsingahlé urðu tíðari Heppin móðir á Suðurlandi vann 42 milljónir Hvetur verkalýðshreyfinguna til samstöðu Skuldar ekkert Fór úr bílnum og hljóp undan lögreglu Sjá meira