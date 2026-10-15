Mótmælir harðlega vítissódatilraunum í Hvalfirði Jakob Bjarnar skrifar 15. október 2026 10:23 Karl Gauti Hjaltason er afar ósáttur við að nú standi til, á næstu dögum, að hella eigi átta tonnum af vítissóda í Hvalfjörð. vísir/vilhelm Karl Gauti Hjaltason þingmaður Miðflokksins segir að á næstu dögum muni fara fram einkennileg tilraun í nágrenni höfuðborgarinnar: hella eigi átta tonnum af natríumhýdroxíði, öðru nafni vítissóda, í Hvalfjörðinn. Þetta sagði hann í dagskrárliðnum Störfum þingsins í gær. Vísir hefur fjallað um leyfisveitingar til fyrirtækisins Rastar sem stendur að þessum rannsóknum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hafnaði umsókn Rastar um rannsóknarleyfi í maí í fyrra á þeim forsendum að ekki væri til neinn lagarammi um rannsóknir af því tagi sem Röst vildi stunda í Hvalfirði. En utanríkisráðuneytið venti þá óvænt kvæði sínu í kross og veitti leyfið. Haraldur Eiríksson, eigandi Hökla ehf., leigutaka Laxár í Kjós, hefur lýst yfir þungum áhyggjum af þessum fyrirætlunum auk þess sem hann telur hér um vafasama stjórnsýslu að ræða. Leyfið sé veitt á þeim forsendum að fyrir liggi tillaga til lagabreytingar sem opnar á svona rannsóknir. Málið hafi ekki fengið þinglega meðferð. Karl Gauti er ekki sáttur og segir vítissódann ætandi og hættulegt efni. Forsvarsmenn verkefnisins telji hann geta bundið koltvísýring í Hvalfirðinum og þannig komið loftslaginu til góða. „Ekki virðist nógu vel tekið mið af því að Íslendingar skara fram úr á heimsvísu í notkun endurnýjanlegra og vistvænna orkuauðlinda eins og við öll vitum. Nei, við eigum auðvitað að vera tilraunastofa heimsins í þessum efnum og ef vítissódi gæti bjargað heiminum úr þessum kröggum þá er best að gera tilraunir með efnið hér, rétt við höfuðborg heimsmeistaranna, í lokuðum firði þar sem finna má rómaðar laxveiðiár og dýrlegt lífríki.“ Karl Gauti sagði að ekki virtist sem tillit væri til þess tekið að framleiðsla og flutningur á vítissóda kalli á umtalsverða losun á koltvísýringi þannig að verkefnið að því leyti sé mengandi og skaðlegt fyrir loftslagið. Hvalfjörðurinn og Kjósin á góðviðrisdegi.vísir/vilhelm „Ekki er ljóst hvort kolefnið sem verkefnið á að binda sé meira en framleiðsla og flutningur á sama efni losa. Kostnaðurinn við þessa tilraun hlýtur að reiknast sem hluti af þeim útgjöldum sem við verjum til loftslagsaðgerða en undanfarin ár hafa tugir eða hundruð milljarða runnið eftirlitslítið úr vasa skattgreiðenda í þessu skyni.“ Ekki fari mikið fyrir eftirliti með ráðstöfun þessara útgjalda og leyfði Karl Gauti sér að ítreka það sem hann hefur áður sagt: „Að upplýsingar um mælanlegan árangur af ráðstöfun þessa geipifjár hafa ekki fengist frá stjórnvöldum þótt vitaskuld eigi skattgreiðendur fullan rétt á slíkum upplýsingum.“ Karl Gauti sagði í lok sinnar ræðu Hvalfjörðinn dýrmæta náttúruperlu og hann mótmælir því harðlega að fjörðurinn skuli nú verða lagður undir tilraunaverkefni með eiturefni, eins og hann orðar það. Loftslagsmál Stjórnsýsla Umhverfismál Alþingi Kjósarhreppur Hvalfjarðarsveit Tengdar fréttir Lýsir yfir þungum áhyggjum af fyrirætlunum Rastar Haraldur Eiríksson, leigutaki Laxár í Kjós og Bugðu, telur stjórnsýsluna á afar furðulegu róli er varðar leyfisveitingar til handa rannsóknarfyrirtækinu Rastar sem Haraldur segir að vilji sturta 20 tonnum af vítissóda í Hvalfjörð. 3. febrúar 2025 11:49 Mest lesið „Þessi ákvörðun mun kosta mörg mannslíf“ Erlent Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Innlent Bækur Rooney teknar úr sölu í Bretlandi Erlent Vilja nýjan vindmæli: „Þökin fara á loft, falla niður og splundrast“ Innlent Vélmenni útbúa nú matarbakka og ferja í flugvélarnar Viðskipti innlent Anna Valdimarsdóttir er látin Innlent Verðkröfur stjórnvalda hafi fælt lyfjaframleiðendur frá Innlent Sköpuðust aðstæður fyrir „snælduvitlaust veður“ á Siglufirði Innlent Viðvaranir enn í gildi og vegir víða á óvissustigi Innlent Biðlar til fólks að fara varlega í vetrarfærðinni Innlent Fleiri fréttir Mótmælir harðlega vítissótatilraunum í Hvalfirði Biðlar til fólks að fara varlega í vetrarfærðinni Auglýsa eftir forstjóra Miðstöðvar um öryggisráðstafanir Anna Valdimarsdóttir er látin Vilja nýjan vindmæli: „Þökin fara á loft, falla niður og splundrast“ Borkjarnar vegna Eyjaganga gefa tilefni til bjartsýni Sköpuðust aðstæður fyrir „snælduvitlaust veður“ á Siglufirði Viðvaranir enn í gildi og vegir víða á óvissustigi Óvissustig vegna snjóflóðahættu í Súðavíkurhlíð Verðkröfur stjórnvalda hafi fælt lyfjaframleiðendur frá Valhöll skrefi nær því að verða níutíu herbergja hótel Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Skildu þýfið eftir á vettvangi í stolnum bíl Vandinn heimatilbúinn og vill sleppistæði Með gaddakúlu og sprautunálakylfu „Það væri mjög miður“ Litli spítalinn án samnings og ráðherra sér ekkert svigrúm Kallar 25 ára þak á verðtryggð lán sýndarmennsku Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Óþolandi leyndarhyggja ríki um niðurstöður PISA-prófa Vill skýr viðbrögð við trassaskap í losunarmálum í lög Vilja hækka akstursgjald eldra fólks um allt að 163 prósent Aðeins talið sannað að Andri hafi beitt leigjandann ofbeldi Ekki lengur hægt að treysta island.is í blindni „Það andar ekki köldu á milli mín og neinna annarra“ Hreyfingin stærri en einstakar persónur Aftakaveður gengur yfir landið og búist við vegalokunum vegna ófærðar Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Inga vill áfram banna atvinnumannahnefaleika Sjá meira